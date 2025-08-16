Итоги встречи Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-трансляция

Переговоры завершились пресс-конференцией
Переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа продлились около трех часов в узком составе в формате «три на три». Как они завершились и какие заявления сделали стороны по итогам — в трансляции URA.RU. 

05:35 Самолет Путина вылетел с аэродрома на Аляске.

05:33 Трамп покинул Аляску на своем самолете после встречи с Путиным.

05:31 Президент США заявил, что по шкале от 0 до 10 оценивает «на десятку» прошедший саммит с Путиным.

05:12 Президент России Владимир Путин улетел из США. Его визит продлился около 5 часов.

04:42 Президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу следующую встречу провести в Москве. На что глава Белого дома ответил готовностью рассмотреть такой вариант, завершая переговоры на Аляске. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

04:36 Переговоры России и США в Аляске завершились. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

