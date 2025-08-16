Путин: взаимодействие РФ и США в Арктике актуально

Сотрудничество России и Америки в Арктике актуально в настоящее время. Об этом Путин рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.
«Актуальным видится взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе, между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем», — сказал Путин журналистам в Анкоридже. Он заявил ранее, что России есть, что предложить США в рамках взаимовыгодного сотрудничества.
По словам президента России отношения с Америкой деградировали до самой низкой точки со времен холодной войны, поскольку не было прямых контактов между президентами двух стран. Он добавил, что Россия готова прагматично сотрудничать с США в космосе, торговле и энергетике.
