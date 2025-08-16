Трамп рекомендует Зеленскому пойти на сделку с Россией

Дональд Трамп дал интервью после встречи с Владимиром Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что рекомендует украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пойти на сделку по Украине. Об этом он сказал Fox News.
«Рекомендую Зеленскому пойти на сделку с Россией по урегулированию конфликта», — сказал Трамп. Он также подчеркнул, что урегулирование конфликта зависит от самого Зеленского и европейских лидеров.
