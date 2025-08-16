Трамп рекомендует Зеленскому пойти на сделку с Россией

Дональд Трамп дал интервью после встречи с Владимиром Путиным
Дональд Трамп дал интервью после встречи с Владимиром Путиным Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что рекомендует украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пойти на сделку по Украине. Об этом он сказал Fox News. 

«Рекомендую Зеленскому пойти на сделку с Россией по урегулированию конфликта»,  — сказал Трамп. Он также подчеркнул, что урегулирование конфликта зависит от самого Зеленского и европейских лидеров. 

