В США назвали необычный жест Трампа в адрес Путина

Президент США Дональд Трамп пригласил глава России Владимира Путина в свой бронированный автомобиль после переговоров в Анкоридже, что стало необычным дипломатическим жестом. Об этом сообщает телеканал CNN, заявив, что своими действиями американский лидер подорвал усилия западных стран по изоляции России на международной арене.
«Решение Трампа, который управляет крупнейшей в мире экономикой и самой мощной армией, принять Путина у себя подрывает попытки дипломатически изолировать Россию так, как никакой другой лидер сделать не смог бы. Это стало яснее, когда Путин сел в бронированный автомобиль Трампа — необычный жест», — пишет телеканал. Там же уточнили, что действия Трампа «мгновенно продемонстрировали возвращение Путина к мировой дипломатии».
CNN также отмечает, что саммит на Аляске стал дипломатической победой для Москвы. Переговоры между лидерами продлились почти три часа. В ходе встречи стороны достигли взаимопонимания по ряду вопросов, связанных с урегулированием конфликта на Украине. Кроме того, президенты договорились провести еще одну встречу в ближайшее время. Итоги встречи Путина и Трампа на Аляске — в онлайн-трансляции URA.RU.
Во время беседы с журналистами Путин выразил готовность Москвы содействовать обеспечению безопасности Украины и подтвердил стремление к сотрудничеству в урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что отношение российской стороны к народу Украины остается неизменным. Глава государства отметил, что Россия традиционно рассматривает украинцев как братский народ. URA.RU собрало главные заявления Путина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.