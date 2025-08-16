В деле замминистра Минобороны новый поворот

«Коммерсант»: генерала Попова обвинили в получении взяток
СКР завершил расследование уголовного дела экс-замминистра обороны генерала армии Павла Попова
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя министра обороны генерала армии Павла Попова. Об этом сообщили российские журналисты, уточнив, что к прежним обвинениям по делу о мошенничестве в парке «Патриот» добавлены новые эпизоды, связанные с получением взяток и превышением должностных полномочий.

"СКР завершил расследование дела замминистра обороны Павла Попова. <...> К обвинению в хищении и служебном подлоги следствие добавило два эпизода взяток в служебном подлоге, а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия", — сообщил "Коммерсант". Попову было предъявлено обвинение 13 августа на территории НИИ имени Склифосовского.

В ходе следствия Попову инкриминировали хищение 25,8 млн рублей путем мошенничества и служебный подлог. Теперь к этому списку добавились два эпизода получения взяток в особо крупном размере, а также превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия. Сам генерал свою вину не признал.

Параллельно Одинцовский городской суд Московской области вынес приговор бывшему директору парка «Патриот» полковнику в отставке Вячеславу Ахмедову. Он признал вину и получил пять лет колонии общего режима. Суд учел сотрудничество Ахмедова со следствием и его признательные показания при вынесении приговора.

Ранее сообщалось, что Ахмедов, обвиненный в мошенничестве, действовал под давлением Попова и был вынужден способствовать хищениям. По словам его адвоката, именно бывший заместитель министра обороны ставил перед руководством парка задачи, которые способствовали реализации противоправных схем.

