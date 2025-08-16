В США заявили о прогрессе в вопросе мирного урегулирования на Украине

Рубио: России и США удалось добиться прогресса, но предстоит еще долгий путь
Встреча на Аляске стала толчком для мирного процесса на Украине, заявил Рубио
Встреча на Аляске стала толчком для мирного процесса на Украине, заявил Рубио Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

России и США еще предстоит преодолеть значительный путь, но уже сейчас есть положительные сдвиги. О достигнутом прогрессе в отношениях между странами сообщил госсекретарь США Марко Рубио. 

«Нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы добились прогресса», — отметил Рубио. Об этом он сообщил в интервью Первому каналу.

В ходе беседы госсекретарь США также прокомментировал возможное влияние встречи на урегулирование ситуации на Украине. Он подчеркнул, что переговоры в Анкоридже были нацелены на продвижение мирного процесса: «Мы надеемся на это, ради этого мы встретились», — добавил Рубио.

При этом он не сообщил сроки возможной следующей встречи между лидерами двух стран. Однако он выразил надежду, что она состоится в ближайшем будущем.

Встреча между президентами России и США на Аляске прошла 15 августа. Она длилась около трех часов. Переговоры шли «три на три». В переговорах с американской стороны приняли участие государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стивен Уиткофф. Российскую делегацию на встрече представили министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. О нюансах формата проведения встречи Путина и Трампа — в материале URA.RU.

После закрытого саммита главы государств выступили перед прессой. Трамп заявил, что значительная часть спорных вопросов по урегулированию ситуации на Украине уже согласована с российским лидером. Он также выразил признательность Путину, а также членам его делегации за состоявшиеся переговоры.

Путин же отметил, что Москва готова обеспечить безопасность Украины. Он выразил намерение работать в этом направлении. URA.RU собрало главные заявления Путина на Аляске.

