В США заявили о прогрессе в вопросе мирного урегулирования на Украине

России и США еще предстоит преодолеть значительный путь, но уже сейчас есть положительные сдвиги. О достигнутом прогрессе в отношениях между странами сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Нам еще предстоит пройти долгий путь, но мы добились прогресса», — отметил Рубио. Об этом он сообщил в интервью Первому каналу.
В ходе беседы госсекретарь США также прокомментировал возможное влияние встречи на урегулирование ситуации на Украине. Он подчеркнул, что переговоры в Анкоридже были нацелены на продвижение мирного процесса: «Мы надеемся на это, ради этого мы встретились», — добавил Рубио.
При этом он не сообщил сроки возможной следующей встречи между лидерами двух стран. Однако он выразил надежду, что она состоится в ближайшем будущем.
Встреча между президентами России и США на Аляске прошла 15 августа. Она длилась около трех часов. Переговоры шли «три на три». В переговорах с американской стороны приняли участие государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стивен Уиткофф. Российскую делегацию на встрече представили министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. О нюансах формата проведения встречи Путина и Трампа — в материале URA.RU.
После закрытого саммита главы государств выступили перед прессой. Трамп заявил, что значительная часть спорных вопросов по урегулированию ситуации на Украине уже согласована с российским лидером. Он также выразил признательность Путину, а также членам его делегации за состоявшиеся переговоры.
Путин же отметил, что Москва готова обеспечить безопасность Украины. Он выразил намерение работать в этом направлении. URA.RU собрало главные заявления Путина на Аляске.
