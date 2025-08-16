Появилось видео с завалами после взрыва на заводе в Рязанской области

Сотрудники МЧС России продолжают работу на месте происшествия в Рязанской области, где в цехе завода «Эластик» произошел взрыв. Спасатели вручную и с помощью техники разбирают завалы, плиты и вывозят строительный мусор.
Кинологические расчеты обследуют разрушенные конструкции. При разборе завалов обнаружены тела еще двух человек, всего число погибших достигло 11, сообщили в МЧС.
При разборе завалов обнаружены тела еще двух человек. Всего, к сожалению, союзников 11 человек. Пострадали 130 человек», — сообщили в ведомстве. На месте продолжают работать психологи МЧС России. Для ликвидации последствий задействованы более 360 специалистов и около 90 единиц техники.
Взрыв на заводе в Рязанской области произошел в первой половине дня 15 августа. На место происшествия прибыло около 350 специалистов и более 80 единиц техники, в том числе специальные аварийно-спасательные автомобили и инженерная техника. Возбуждено уголовное дело.
