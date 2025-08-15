МЧС направили 100 человек на место взрыва завода в Рязанской области

В Рязанскую область была отправлена дополнительная группа, состоящая из 100 сотрудников МЧС России. Ранее в Шиловском районе региона там случился взрыв на одном из промышленных предприятий.
«Спасатели аэромобильного отряда МЧС России „Центроспас“ и Ногинского спасцентра следуют к месту поисково-спасательных работ — всего 100 специалистов», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале МЧС России.
В состав группы также вошли шесть кинологических расчетов и десять единиц специализированной техники. Специалисты обеспечены всем необходимым оборудованием и инструментами для выполнения поставленных задач, рассказали в министерстве.
В Рязанской области на заводе «Эластик» 15 августа произошел взрыв, вызвавший масштабный пожар. По последним данным, погибли пять человек, число пострадавших достигло сотни. Здание цеха полностью разрушено. Изначально на месте ЧП работали 70 спасателей и 28 единиц техники. Региональный СК возбудил уголовное дело, предварительная версия — техническая неисправность. Подробности МЧС в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.