«Резал две минуты»: очевидцы рассказали подробности зверского убийства в Екатеринбурге

Екатеринбуржец несколько минут убивал мужчину на глазах у прохожих
Место, где произошла трагедия
В Екатеринбурге мужчина несколько минут убивал ножом нового возлюбленного своей бывшей жены. Это произошло на глазах у испуганных прохожих, некоторые пытались помочь потерпевшему, но боялись подойти из-за неадеквата. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Он его резал чуть не две минуты. Пострадавший ничего не мог сделать, он просто получал удар за ударом. Просто без шансов выжить», — вспоминает первая собеседница агентства.

По словам второго местного жителя, конфликт начался после того, как предполагаемый преступник врезался в машину жертвы. «Он заблокировал его своим черным авто, потом резко выскочил, разбил стекло кастетом и стал избивать мужчину», — сказал очевидец.

«Нападавший вообще не обращал внимания на людей, которые собрались рядом. Кто-то пытался подойти, чтобы помочь пострадавшему, но тогда убийца поворачивался и размахивал ножом. Все отходили», — добавил еще один свидетель преступления.

Трагедия произошла вечером на улице Крауля, 89а — буквально в нескольких метрах от участкового пункта полиции на Крауля, 86. После нападения дебошир покинул место преступления на своей машине. Силовики установили его личность и объявили в розыск. Жертва скончалась по пути в больницу в машине скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи осмотрели место преступления
Следователи осмотрели место преступления
Фото:

