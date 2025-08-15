15 августа 2025

Зарезал и сбежал: в СК раскрыли подробности жестокого убийства в Екатеринбурге

Екатеринбуржец зарезал ухажера бывшей жены и скрылся
Нападавший нанес мужчине несколько ударов ножом
Нападавший нанес мужчине несколько ударов ножом Фото:

Житель Екатеринбурга жестоко зарезал нового ухажера своей бывшей жены и скрылся с места преступления. Инцидент произошел в Верх-Исетском районе на улице Крауля вечером 15 августа. Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, причиной убийства могла стать ревность. 

«У дома по улице Крауля в Екатеринбурге мужчина разбил боковое стекло автомашины и причинил несколько ножевых ранений другому гражданину, который находился в этом транспортном средстве. Затем фигурант скрылся с места преступления на своем автомобиле», — рассказал старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга.

От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи. Сейчас следователи разыскивают нападавшего — его личность и номер авто уже установлены. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«К раскрытию данного резонансного преступления подключены сыщики уголовного розыска областного полицейского главка и территориального ОВД. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание предполагаемого злоумышленника», — сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

