В США назвали условие завершения конфликта до Рождества

Грэм*: конфликт решится до Рождества, если встретятся Путин, Трамп и Зеленский
После саммита появилась информация о возможной встрече Путин-Трамп-Зеленский
После саммита появилась информация о возможной встрече Путин-Трамп-Зеленский Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* (включенный в перечень террористов и экстремистов на территории Российской Федерации) высказал мнение о вероятном завершении конфликта на Украине «значительно раньше Рождества». По его оценке, это станет возможным при условии организации переговоров с участием президента России Владимира Путина, американского главы Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

«Если удастся провести трехсторонние переговоры между Трампом, Зеленским и Путиным, я осторожно надеюсь, что конфликт завершится задолго до Рождества», — дал прогноз сенатор. Сообщение опубликовано в соцсети X.

Кроме того, сенатор подчеркнул, что в случае отсутствия подобного диалога Дональд Трамп, по его словам, может инициировать серьезные последствия для Российской Федерации и ее партнеров по торговле нефтью и газом. Рождество в США отмечают 25 декабря. 

Путин и Трамп почти три часа общались в рамках саммита на Аляске. По итогам встречи лидеры сделали заявления для прессы. Вскоре после переговоров появились сообщения, что стороны предварительно договорились о прекращении огня в небе. 

