Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм* (включенный в перечень террористов и экстремистов на территории Российской Федерации) высказал мнение о вероятном завершении конфликта на Украине «значительно раньше Рождества». По его оценке, это станет возможным при условии организации переговоров с участием президента России Владимира Путина, американского главы Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
«Если удастся провести трехсторонние переговоры между Трампом, Зеленским и Путиным, я осторожно надеюсь, что конфликт завершится задолго до Рождества», — дал прогноз сенатор. Сообщение опубликовано в соцсети X.
Кроме того, сенатор подчеркнул, что в случае отсутствия подобного диалога Дональд Трамп, по его словам, может инициировать серьезные последствия для Российской Федерации и ее партнеров по торговле нефтью и газом. Рождество в США отмечают 25 декабря.
Путин и Трамп почти три часа общались в рамках саммита на Аляске. По итогам встречи лидеры сделали заявления для прессы. Вскоре после переговоров появились сообщения, что стороны предварительно договорились о прекращении огня в небе.
