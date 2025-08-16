Исторический момент: Путин на красной дорожке пожал руку Трампу — яркие фото со встречи на Аляске

В крупнейшем городе Аляски — Анкоридже 15 августа состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом. Переговоры проходили в формате «три на три». По итогам встречи лидеры двух стран дали совместную пресс-конференцию. На ней Путин заявил, что увидел возможность прийти к заключению мира по Украине.
«И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти, и чем быстрее, тем лучше, до завершения конфликта на Украине», — отметил он. Путин отметил, что у него наладился хороший контакт с американским лидером.
Российскую делегацию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны Соединенных Штатов участие приняли государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель президента США Стивен Уиткофф. Переговоры продолжались два часа сорок пять минут. Владимир Путин стал первым российским лидером, посетившим Аляску. URA.RU собрало яркие кадры со встречи двух делегаций.
