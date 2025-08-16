В субботу, 16 августа, в Кремле президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное итогам прошедших российско-американских переговоров. Накануне, в пятницу, Путин и глава США Дональд Трамп встретились на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон, расположенной на Аляске. Переговоры между лидерами двух стран проходили в узком формате «три на три» и длились два часа сорок пять минут.
В состав российской делегации вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны США участие приняли госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель американского президента Стивен Уиткофф. Что сказал Путин на совещании по итогам встречи с Трампом — в материале URA.RU.
Визит на Аляску своевременный и полезный
Президент России подчеркнул, что поездка на Аляску оказалась актуальной и принесла значительные результаты. «Хочу сразу отметить, что визит был своевременным и весьма полезным», — заявил глава государства в ходе совещания.
Также Владимир Путин отметил, что в ходе встречи на Аляске у российской стороны появилась возможность обстоятельно и спокойно изложить свою точку зрения. «Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне», — заявил глава государства на совещании.
Россия хочет скорейшего прекращения боевых действий
Владимир Путин также заявил, что Россия заинтересована в как можно более скором завершении боевых действий на территории Украины, аналогично позиции, которую занимает администрация США. Российский лидер подчеркнул, что РФ уважительно относится к позиции Штатов по вопросу урегулирования конфликта. «[Мы] хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами», — подчеркнул Путин.
Путин назвал темы переговоров с Трампом
Помимо этого, глава России отметил, что в ходе переговоров с Дональдом Трампом на Аляске стороны обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса на основе принципов справедливости. По словам Путина, во время встречи лидеры России и США рассмотрели практически все ключевые направления двустороннего сотрудничества, однако основное внимание было уделено обсуждению возможности справедливого разрешения ситуации на Украине.
Президент подчеркнул, что урегулирование украинского кризиса должно базироваться на устранении его коренных причин. По мнению Путина, именно устранение первопричин конфликта необходимо положить в основу процесса мирного разрешения ситуации.
Кроме того, Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с Дональдом Трампом были затронуты почти все аспекты двустороннего сотрудничества. Как отметил глава государства, обсуждение охватило практически все сферы взаимодействия между двумя странами.
Разговор на Аляске приближает к нужным решениям
Также глава России заявил, что состоявшаяся на Аляске беседа способствует поиску необходимых решений. В ходе совещания Путин подчеркнул, что диалог прошел в атмосфере откровенности и был весьма содержательным. По мнению российского лидера, это приближает стороны к принятию важных решений.
Кто принял участие в совещании
Совещание, посвященное подведению итогов российско-американского саммита на Аляске, состоялась в Екатерининском зале Московского Кремля. Мероприятие прошло в очном формате под председательством Путина, который находился за центральным столом, а остальные участники располагались напротив главы государства.
В обсуждении приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, а также секретарь Совбеза Сергей Шойгу. К числу присутствовавших также относились члены российской делегации, принимавшей участие в переговорах на Аляске: помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.
Кроме того, на встрече присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и мэр Москвы Сергей Собянин. В работе совещания также участвовали представители правительства: первый зампред правительства Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Со стороны администрации президента России присутствовали руководитель Антон Вайно, первые замруководителя администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник главы государства, руководитель российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.
