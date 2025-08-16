Закончится ли СВО после встречи Путина и Трампа на Аляске: позиции сторон и мнение экспертов

Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, на Аляске поставила обе страны на путь, который приведет к завершению украинского конфликта. В ходе «своевременной и полезной» встречи стороны спокойно донесли друг до друга свои позиции. Трамп сразу позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам и уведомил их о том, что они должны признать Донбасс за Россией и заключить не перемирие, а мир.
Эксперты отмечают, что российская сторона на Аляске продемонстрировала понимание международной политики, призвав все стороны к диалогу и показав готовность к конкретным шагам. Сам саммит был похож на встречу советских и американских войск на Эльбе, за которым последовал разгром нацистского режима Германии. Основным вопросом сейчас является продолжение дипломатии в отношениях России и США, а также реакция Европы и Украины на возможность мира. Подробнее о том, каковы шансы окончания СВО после встречи Путина и Трампа на Аляске — в материале URA.RU.
Путин заявил о пути к миру на Украине
Дойти до завершения конфликта
Владимир Путин и Дональд Трамп завершили первую за семь лет встречу, которая прошла 15 августа в Анкоридже (Аляска). По итогам почти трехчасовых переговоров лидеры выступили перед журналистами. Путин отметил, что диалог с американским коллегой прошел в конструктивной и уважительной атмосфере.
"В целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт. И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти, и чем быстрее, тем лучше, до завершения конфликта на Украине", — сказал он.
Особое внимание на переговорах уделялось урегулированию конфликта на Украине. «Безусловно должна быть обеспечена безопасность Украины, мы готовы над этим работать», — сообщил российский лидер. Он также выразил надежду, что европейские страны не станут препятствовать продвижению намеченных договоренностей. По его словам, Москва заинтересована в завершении украинского кризиса и готова устранять первопричины конфликта совместно с США. Российский президент выразил благодарность Дональду Трампу за доверительный тон беседы и выразил надежду, что достигнутые договоренности позволят приблизиться к миру на Украине.
В свою очередь Трамп позитивно оценил прошедшие переговоры, отметив, что сторонам удалось существенно продвинуться в вопросе урегулирования украинского кризиса. По его словам, окончательное решение теперь зависит от Владимира Зеленского и европейских лидеров. Американский глава также выразил готовность принять участие в возможной встрече между Путиным и Зеленским для содействия мирному процессу.
Совещание по итогам встречи на Аляске
Путин провел совещание по итогам встречи с президентом США. По словам российского лидера, переговоры были результативными и позволили сторонам приблизиться к принятию решений по урегулированию конфликта на Украине.
«Визит был своевременным и весьма полезным. Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям», — заявил Путин на совещании с участием сотрудников администрации президента, членов правительства, депутатов Госдумы и представителей профильных министерств и ведомств.
«Повторяю еще раз, была возможность спокойно, детально еще раз изложить нашу позицию. Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий, ну и мы тоже этого бы хотели, и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами», — добавил Путин.
В ходе встречи в Аляске, как отметил президент, стороны открыто обменялись позициями по вопросам безопасности и принципам мирного урегулирования. Российская делегация обратила внимание на необходимость устранения причин конфликта для достижения долгосрочного мира. Представители американской стороны выразили заинтересованность в скорейшем прекращении боевых действий и переходе к дипломатическим способам разрешения споров.
Трамп заявил о стремлении к миру
Мир вместо перемирия
Президент США заявил о намерении перейти к заключению полноценного мирного договора между Россией и Украиной, чтобы прекратить боевые действия. Для обсуждения этого вопроса Зеленский экстренно приглашен в Вашингтон — встреча запланирована на понедельник, 18 августа.
Трамп отметил, что решение отказаться от промежуточного соглашения о прекращении огня было принято после его переговоров с Путиным, ночного телефонного разговора с Зеленским, а также обсуждения с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО. «Всеми было решено, что лучший способ закончить ужасный конфликт между Россией и Украиной — это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое завершит конфликт, а не к простому соглашению о прекращении огня, которое зачастую не соблюдается», — написал Трамп.
Дальнейшие шаги
По словам американского президента, план предусматривает сначала встречу с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Если переговоры пройдут успешно, будет организована встреча с Владимиром Путиным для согласования окончательных деталей мирного договора. Трамп подчеркнул, что реализация инициативы позволит спасти жизни миллионов людей и выразил благодарность за внимание к этой теме.
Уже после встречи с Путиным Трамп позвонил Зеленскому и почти час беседовал с ним. Затем к звонку подключились европейские лидеры. Президент США передал им основные итоги саммита на Аляске. В ответ Зеленский заявил, что «готов работать» и «уже летит в Штаты».
Передать России Донбасс
Помимо прочего, Трамп передал украинскому президенту и европейским лидерам и свой новый план по окончанию конфликта на Украине. По словам главы США, передача Донбасса России, в том числе тех территорий, которые еще не успели освободить российские военные, приблизит завершение конфликта. Так, как сказал американский президент, Европа должна признать за Россией весь Донбасс.
Зеленский готов к работе над достижением мира
Зеленский подтвердил свой визит к Трампу 18 августа для обсуждения деталей возможного завершения конфликта. «Длительный, содержательный разговор с президентом Трампом сначала один на один, а затем также при участии европейских лидеров», — сообщил он в своем telegram-канале.
Украинский лидер также сообщил о готовности «максимально продуктивно» работать для достижения мира на Украине. Он положительно отреагировал и на трехсторонний саммит «Россия-США-Украина».
Однако он отверг предложение Трампа о передаче Киевом Москве всей территории Донбасса. Он также призвал Европу и США дать гарантии безопасности Украине. Помимо этого, президент подчеркнул необходимость ужесточения санкций против России в случае, если не состоится трехсторонняя встреча России, США и Украины.
Мнения политиков и экспертов
Завершение конфликта до Рождества
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (включен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заявил о вероятном завершении конфликта на Украине до Рождества при условии проведения переговоров с участием Путина, Трампа и Зеленского. По словам Грэма, участие президента США может стать ключевым фактором для достижения компромисса между сторонами.
Решающая стадия игры
Противостояние за будущее Украины и безопасность Европы перешло в решающую стадию после российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. «Игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу», — отметил он.
США продвигаются к миру
США продвигаются к миру, которого они хотят на Украине. Это желание связано с тем, что Трамп хочет перестать расходовать средства на «политический актив, который не приносит никакого заметного политического результата». Об этом в беседе с РБК заявил глава российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
Связь России с Европой
Челночная дипломатия Трампа продолжится после саммита на Аляске — он будет связывать Москву с европейскими столицами. «То, что он не отказывается от этого и не хлопает дверью, — это серьезный прогресс», — отметила исполняющая обязанности директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова.
Со временем найдется баланс сил в Европе, и Трамп приложит к этому огромные усилия. «За закрытыми дверями вот эти все позитивные жесты и осторожные формулировки имеют практическое основание», — заключила эксперт в беседе с РБК.
Встреча на Эльбе
Встреча между Путиным и Трампом сопоставима со встречей советских и американских войск на Эльбе в 1945 году, которая приблизила разгром нацистского режима в Германии. Об этом заявил политолог Дмитрий Владимиров в эфире телеканала «Краснодар», отметив, что для России успешные переговоры означают ослабление позиций Украины из-за потери сильного союзника.
«В тот момент советские и американские воевали ради общей цели. Переговоры на Аляске приведут к взаимной выгоде для мощнейших государств и приблизят падение еще одного нацистского режима», — считает Владимиров.
Россия понимает, как устроена политика
Российская сторона продемонстрировала уверенное преимущество на переговорах с США по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил политтехнолог, глава «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский в разговоре с РБК.
«Трамп, несмотря на свои заявления о том, что встреча прошла на 10 из 10, выглядел скорее уставшим и расстроенным. Потому что его задача была либо получить точный отказ и выйти вообще из урегулирования по Украине ... , либо добиться большой победы, которой было бы заключение самой сделки. Но ничего из этого он не получил», — пояснил Дубравский.
Эксперт отметил, что Москва продемонстрировала глубокое понимание международной дипломатии. Российская делегация учла интересы не только США, но и Украины, а также европейских союзников, призвав стороны продолжать переговоры и не срывать их. Ключевым моментом встречи стало заявление президента России о готовности обсуждать вопросы безопасности Украины, включая территориальную целостность страны, отметил эксперт.
По мнению Дубравский, обе стороны по итогам переговоров получили максимум возможного на этом этапе. США, в свою очередь, стремятся к миру, чтобы сократить расходы на украинский конфликт и повысить внутреннюю политическую стабильность.
Дорожная карта
Путин и Трамп могли обсудить разработку «дорожной карты» по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что дальнейшая реализация такого плана будет зависеть от взаимодействия администрации Трампа с европейскими странами и властями Украины.
Длинный переговорный процесс
После встречи может начаться длительный переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Это сближение двух государств. По крайней мере, они достигли соглашения о том, что у них есть общие интересы, которые можно обсудить и, пройдя через процесс переговоров, прийти к взаимовыгодному решению. Возможно, этот процесс займет от трех до шести месяцев. Это длительный процесс переговоров, который, вероятно, будет сопровождаться военными действиями», — заявил Безпалько.
Эксперт также выразил мнение, что Киев не будет соблюдать достигнутые договоренности по урегулированию конфликта и нарушит все возможные соглашения. По словам Безпалько, несмотря на усилия России и США, позиция Украины может стать препятствием для реализации итоговых решений переговоров.
