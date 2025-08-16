Российский лидер исполняет договоренности после встречи с Трампом: зачем Путин прилетел на Чукотку

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Чукотский автономный округ, где провел переговоры с губернатором региона Владиславом Кузнецовым. Визит состоялся сразу после встречи российского президента с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.
В ходе встречи с главой Чукотского автономного округа обсуждались вопросы социально-экономического развития региона и перспективные проекты в сфере инфраструктуры. Более подробно об итогах визита Путина на Чукотку — в материале URA.RU.
Зачем Путин отправился на Чукотку
Президент России на совещании по вопросам международного сотрудничества заявил о необходимости развития российско-американского делового партнерства в арктическом регионе, особенно между Чукоткой и Аляской, которые разделяет всего 86 километров. По мнению политолога Виталия Волчкова, создание условий для взаимодействия бизнеса Чукотки и Аляски может стать значимым шагом к развитию региона. Близость территорий открывает дополнительные инвестиционные возможности.
Волчков также отметил, что удаленность Арктики от политических центров снижает влияние внешней конъюнктуры на сотрудничество. Он добавил, что прошедшие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа не приведут к немедленному увеличению инвестиций, однако они создают предпосылки для дальнейшей работы бизнеса в этом направлении.
Американцам открыт доступ к «Сахалин-1»
Накануне встречи с Дональдом Трампом российский лидер утвердил указ, предоставляющий иностранным инвесторам право восстановить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-1». Как отмечает Reuters, подписание документа совпало с днем, когда Путин проводил переговоры с Трампом на саммите в Аляске, где поднимались вопросы инвестиционного и делового взаимодействия, а также пути урегулирования ситуации на Украине. По информации агентства, указ является продолжением мер, введенных в октябре 2022 года, когда управление проектом «Сахалин-1» было передано дочерней компании «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-шельф».
Поездка Путина в Анадырь
Путин провел рабочую встречу губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым, на которой были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития региона и планы по реализации новых инфраструктурных проектов. Это второй визит главы России в должности президента. Первый раз он посещал регион в январе 2024 года.
Чукотка — наиболее близко расположен к Аляске, а в ее состав входит остров Ратманова, который отделяет от американского острова Крузенштерна менее четырех километров. Подобные географические преимущества необходимо задействовать для укрепления сотрудничества с соседними странами
Итоги рабочей встречи на Чукотке
Владимир Путин обсудил с Владиславом Кузнецовым добычу полезных ископаемых и увеличение числа предприятий. По словам главы региона, за последние месяцы на Чукотке фиксируется рост по основным экономическим показателям. Также в ходе встречи губернатор отметил, что ВВП Чукотки за год вырос на 18,7%, а уровень безработицы остается одним из самых низких в России. За два года власти приобрели четыре новых вертолета для перевозки пассажиров, еще два поступят в сентябре. Кроме того, Путин обратил внимание на необходимость дальнейшего развития инфраструктуры, в частности, прокладки кабельного интернета, а также отметил небольшое снижение объемов сельхозпроизводства в регионе.
