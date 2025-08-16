Мобильный интернет ограниченно работает в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга столкнулись с ограниченной работой мобильного интернета. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«В Академическом районе с 00:00 [не работает] „Мегафон“. Я не могла вызвать такси, чтобы уехать домой. Пришлось звонить по телефону, просить помощи. В районе микрорайона Лечебный (старый Сибирский тракт) мобильный интернет вернулся», — рассказала собеседница агентства.
Ранее ограничения в работе также наблюдались и у других операторов, таких как «Мотив», Yota и «Т2». На момент публикации они в работе также фиксируются у «МТС» и «Билайна» (по данным сервиса DownDetector).
В «Мегафоне» URA.RU сообщили, что со стороны оператора ограничений нет. «Трудности возникли по независящим от нас причинам», — уточнили в пресс-службе.
