16 августа 2025

Мобильный интернет ограниченно работает в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга столкнулись с ограниченной работой мобильного интернета. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«В Академическом районе с 00:00 [не работает] „Мегафон“. Я не могла вызвать такси, чтобы уехать домой. Пришлось звонить по телефону, просить помощи. В районе микрорайона Лечебный (старый Сибирский тракт) мобильный интернет вернулся», — рассказала собеседница агентства.

Ранее ограничения в работе также наблюдались и у других операторов, таких как «Мотив», Yota и «Т2». На момент публикации они в работе также фиксируются у «МТС» и «Билайна» (по данным сервиса DownDetector). 

В «Мегафоне» URA.RU сообщили, что со стороны оператора ограничений нет. «Трудности возникли по независящим от нас причинам», — уточнили в пресс-службе. 

