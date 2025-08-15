Операторы дали советы свердловчанам на случай сбоев в интернете

Свердловчанам посоветовали скачать офлайн-карты на случай сбоев в интернете
В случае ограничения мобильного интернета, можно скачать карты на смартфон
В случае ограничения мобильного интернета, можно скачать карты на смартфон Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ограничили мобильный интернет

В Свердловской области начали замедлять мобильный интернет для усиления безопасности. Для того чтобы жители не переживали о том, что остались без связи, операторы подготовили универсальные рекомендации, помогающие в таких случаях. Подробные советы URA.RU озвучили в отделе по связям с общественностью МР «Урал» T2.

Вне зависимости от региона пользователям советуют скачать офлайн-карты, так можно будет проложить маршрут куда угодно, сказали в МР «Урал» T2. Необходимо также сохранить номера важных сервисов: такси, МЧС, полиции и скорой помощи. Наличные деньги и оплата через NFC (работает через радиоволны) позволят оплачивать покупки без ограничений.

«Т2 уже разработала и успешно протестировала решение для доступа к интернету в условиях ограничений, обусловленных мерами безопасности. Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить», — рассказали в компании. Добавив, что это удобно и безопасно.

Операторы советуют сохранить важные номера заранее
Операторы советуют сохранить важные номера заранее
Фото:

В компании «Мотив» рекомендовали следующее:

  1. Пополнить баланс телефона заранее или проверить, когда обновляется пакет минут и смс. Так вы не останетесь совсем без связи.
  2. Взять с собой наличные. Без интернета оплата картой или телефоном может не сработать.
  3. Договориться с друзьями о месте и времени встречи до того, как пойти на мероприятие.
  4. Заранее продумать, как вы поедете домой. Без интернета некоторые варианты (например, аренда самоката) могут быть недоступны. Для многих районов лучшим выбором будет общественный транспорт.
  5. Сохранить номер службы такси. Звонки и смс обычно работают, даже когда интернета нет. Вызвать такси можно по телефону.

Ранее в пресс-службе «Мегафона» советовали горожанам пользоваться Wi-Fi, когда мобильный интернет пропал. Там уточнили, что на трудности с доступом в сеть повлиять не могут. Агентство сделало карту, где обозначено большинство точек с бесплатным доступом в интернет. 

О массовых перебоях в работе мобильной связи свердловчане начали сообщать с 11 июня. Представители мобильных операторов заявили, что проблемы возникают по независящим от них причинам. Подробнее о том, что делать, если пропала связь и интернет, URA.RU рассказывало в отдельном материале.

