Операторы дали советы свердловчанам на случай сбоев в интернете

В Свердловской области начали замедлять мобильный интернет для усиления безопасности. Для того чтобы жители не переживали о том, что остались без связи, операторы подготовили универсальные рекомендации, помогающие в таких случаях. Подробные советы URA.RU озвучили в отделе по связям с общественностью МР «Урал» T2.
Вне зависимости от региона пользователям советуют скачать офлайн-карты, так можно будет проложить маршрут куда угодно, сказали в МР «Урал» T2. Необходимо также сохранить номера важных сервисов: такси, МЧС, полиции и скорой помощи. Наличные деньги и оплата через NFC (работает через радиоволны) позволят оплачивать покупки без ограничений.
«Т2 уже разработала и успешно протестировала решение для доступа к интернету в условиях ограничений, обусловленных мерами безопасности. Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить», — рассказали в компании. Добавив, что это удобно и безопасно.
В компании «Мотив» рекомендовали следующее:
- Пополнить баланс телефона заранее или проверить, когда обновляется пакет минут и смс. Так вы не останетесь совсем без связи.
- Взять с собой наличные. Без интернета оплата картой или телефоном может не сработать.
- Договориться с друзьями о месте и времени встречи до того, как пойти на мероприятие.
- Заранее продумать, как вы поедете домой. Без интернета некоторые варианты (например, аренда самоката) могут быть недоступны. Для многих районов лучшим выбором будет общественный транспорт.
- Сохранить номер службы такси. Звонки и смс обычно работают, даже когда интернета нет. Вызвать такси можно по телефону.
Ранее в пресс-службе «Мегафона» советовали горожанам пользоваться Wi-Fi, когда мобильный интернет пропал. Там уточнили, что на трудности с доступом в сеть повлиять не могут. Агентство сделало карту, где обозначено большинство точек с бесплатным доступом в интернет.
О массовых перебоях в работе мобильной связи свердловчане начали сообщать с 11 июня. Представители мобильных операторов заявили, что проблемы возникают по независящим от них причинам. Подробнее о том, что делать, если пропала связь и интернет, URA.RU рассказывало в отдельном материале.
