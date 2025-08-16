16 августа 2025

Российские силы ПВО сбили четыре дрона над тремя регионами

Российские ПВО перехватили дроны
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО вечером 16 августа сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Орловской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В субботу, 16 августа, в период с 22:20 до 22:50 по московскому времени средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Два дрона перехвачены над Белгородской областью, по одному — над Курской и Орловской областями», — говорится в telegram-канале министерства. По данным военного ведомства, воздушные цели продолжают фиксироваться и над территорией Брянской области.

Атаки беспилотников на российские регионы продолжаются на протяжении последних недель. Так, 9 августа российские ПВО уничтожили 26 украинских дронов в разных областях страны, а ранее, 21 июля, было сбито 25 беспилотников, в том числе над Брянской, Орловской и Курской областями. Министерство обороны регулярно сообщает о перехвате воздушных целей в приграничных регионах.

