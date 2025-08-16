Российские системы ПВО вечером 16 августа сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Орловской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В субботу, 16 августа, в период с 22:20 до 22:50 по московскому времени средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Два дрона перехвачены над Белгородской областью, по одному — над Курской и Орловской областями», — говорится в telegram-канале министерства. По данным военного ведомства, воздушные цели продолжают фиксироваться и над территорией Брянской области.
Атаки беспилотников на российские регионы продолжаются на протяжении последних недель. Так, 9 августа российские ПВО уничтожили 26 украинских дронов в разных областях страны, а ранее, 21 июля, было сбито 25 беспилотников, в том числе над Брянской, Орловской и Курской областями. Министерство обороны регулярно сообщает о перехвате воздушных целей в приграничных регионах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.