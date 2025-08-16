16 августа 2025

Франция выступила против демилитаризации Украины

МИД Франции: Париж выступает против демилитаризации Украины
Франция выступает против демилитаризации Украины и считает, что укрепление украинской армии должно стать частью гарантий ее безопасности. Об этом сообщил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

«Каким бы ни был договор об урегулировании конфликта на Украине, он должен включать в себя четкие гарантии безопасности Киеву. Мы ведем разработку [гарантий безопасности] вместе с нашими британскими партнерами и „коалицией желающих“. Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения „демилитаризировать“ Украину являются неприемлемыми», — заявил Аддад в интервью газете La Tribune Dimanche.

Министр уточнил, что страны коалиции, поддерживающие Киев, готовы взять на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности. Кроме того, по его словам, президент США Дональд Трамп выразил поддержку идее участия Соединенных Штатов в реализации этих гарантий. 

На фоне удачных переговоров президентов России и США на Аляске, ЕС решил сохранить действующие антироссийские санкции. Более того, они планируют подготовиться к введению новых экономических ограничений, чтобы усилить давление на российскую экономику.

