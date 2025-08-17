В подполье выяснили, как наркотики попадают к бойцам ВСУ

РИАН: наемники из Латинской Америки поставляют наркотики на фронт
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ на херсонском направлении стали увлекаться наркотиками, утверждает подполье
ВСУ на херсонском направлении стали увлекаться наркотиками, утверждает подполье Фото:

Латиноамериканские наемники организовали канал поставки и реализации наркотических средств непосредственно на передовую. Об этом заявили представители подполья.

«Из источника в рядах ВСУ нам стало известно, что латиноамериканские наемники, которые представляют большинство в Херсонской и Николаевской области, наладили поставки наркотических веществ, в том числе на линию боевого соприкосновения», — заявили в подполье, передает РИА Новости. Отмечается, что партии фасуются в окопные свечи. 

В целом, система доставки выглядит так: наркотики по морю попадают на Украину через порт в Николаеве. И уже там выходцы из Латинской Америки перераспределяют наркотический трафик, утверждает подполье.

При этом Херсонская область, как основной регион сбыта, выбран неслучайно. Ведь линия фронта там почти не меняется, а ВС РФ и украинских военных разделяет река. Поэтому там образовалась отличная база платежеспособных клиентов, которые от относительного безделья массово начинают увлекаться запрещенными веществами, отметили в подполье. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Латиноамериканские наемники организовали канал поставки и реализации наркотических средств непосредственно на передовую. Об этом заявили представители подполья. «Из источника в рядах ВСУ нам стало известно, что латиноамериканские наемники, которые представляют большинство в Херсонской и Николаевской области, наладили поставки наркотических веществ, в том числе на линию боевого соприкосновения», — заявили в подполье, передает РИА Новости. Отмечается, что партии фасуются в окопные свечи.  В целом, система доставки выглядит так: наркотики по морю попадают на Украину через порт в Николаеве. И уже там выходцы из Латинской Америки перераспределяют наркотический трафик, утверждает подполье. При этом Херсонская область, как основной регион сбыта, выбран неслучайно. Ведь линия фронта там почти не меняется, а ВС РФ и украинских военных разделяет река. Поэтому там образовалась отличная база платежеспособных клиентов, которые от относительного безделья массово начинают увлекаться запрещенными веществами, отметили в подполье. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...