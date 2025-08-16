Участника банды из Каменска-Уральского (Свердловская область) Александа Беспалова, которая издевалась над студентками на автомойке, объявили в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД.
Согласно информации, молодой человек разыскивается по одной из статей УК РФ. Ранее одного из участников банды, Артема Штуку, отправили в СИЗО. В начале июля был задержан и арестован предполагаемый глава преступной группы Александр Лачугин.
Согласно данным следствия, Давид Анашкин, его брат, а также их общие знакомые вывезли четырех студенток на территорию автомойки, где избили, облили водой и покрыли пеной. Предварительной причиной происшествия стал конфликт между старшим из братьев Анашкиных и одной из потерпевших.
Следователи установили, что участники группы ранее уже привозили жертв на ту же автомойку, где осуществляли над ними насильственные действия и унижения, а также вымогали деньги. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
