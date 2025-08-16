16 августа 2025

Фигуранта дела «адской автомойки» объявили в федеральный розыск. Скрин

Участника банды из Каменска-Уральского Беспалова объявили в розыск
© Служба новостей «URA.RU»
Мужчина в розыске по статье УК РФ
Мужчина в розыске по статье УК РФ Фото:
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Участника банды из Каменска-Уральского (Свердловская область) Александа Беспалова, которая издевалась над студентками на автомойке, объявили в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных МВД.

Согласно информации, молодой человек разыскивается по одной из статей УК РФ. Ранее одного из участников банды, Артема Штуку, отправили в СИЗО. В начале июля был задержан и арестован предполагаемый глава преступной группы Александр Лачугин.

Согласно данным следствия, Давид Анашкин, его брат, а также их общие знакомые вывезли четырех студенток на территорию автомойки, где избили, облили водой и покрыли пеной. Предварительной причиной происшествия стал конфликт между старшим из братьев Анашкиных и одной из потерпевших.

Следователи установили, что участники группы ранее уже привозили жертв на ту же автомойку, где осуществляли над ними насильственные действия и унижения, а также вымогали деньги. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

Фото:

