Sky News: Зеленский рискует угодить в засаду на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен возможностью оказаться в новом политическом скандале во время предстоящей встречи с главой США Дональдом Трампом, которая пройдет 18 августа в Белом доме. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой переговоров.
«Зеленский знает, что рискует снова попасть в засаду в Овальном кабинете, но вынужден представлять себя как добровольного участника мирных переговоров из-за страха быть представленным как препятствие на пути к урегулированию», — говорится в сообщении телеканала. Как подчеркивает Sky News, отношение Трампа к Владимиру Путину отличается явным уважением, тогда как к Зеленскому он проявляет пренебрежение.
Встреча Зеленского и Трампа в феврале 2025 года во время визита украинского лидера в Белый дом закончилась скандалом. Тогда президент США потребовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и воздержаться от критики президента России Владимира Путина.
Тогда стороны обменялись резкими упреками, проект договора по редкоземельным ископаемым так и не был подписан, а совместная пресс-конференция сорвалась. Зеленский покинул Белый дом раньше времени.
Ранее состоялась встреча президентов России и США на Аляске, переговоры продолжались два часа 45 минут. В повестке обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Украине.
По итогам переговоров Трамп заявил, что дальнейшее урегулирование конфликта на Украине теперь зависит от президента Владимира Зеленского и европейских государств. Позже он переговорил с украинским лидером по телефону.
