Не стало Дмитрия Гранкина: чем запомнился актер, подаривший голоса мультяшным героям

Российский актер Дмитрий Гранкин ушел из жизни 12 августа на 49-м году жизни. Артист известен своим участием во множестве проектов федеральных каналов.
Наибольшую популярность Гранкину принесли роли дубляжа. В частности, он озвучил персонажа Хантера в картине Вима Вендерса «Париж, Техас». В 2000-х годах его голосом заговорили герои как анимационных, так и художественных фильмов, среди которых — Рон Так-Себе из мультсериала «Ким Пять-с-плюсом» и Хэмми из мультфильма «Лесная братва». URA.RU вспоминает знаменитые роли Дмитрия Гранкина.
С чего все начиналось
Гранкин завершил обучение в Санкт-Петербургской академии театрального искусства в 1998 году, проходя курс под руководством заслуженного артиста России Алексея Юрьевича Толубеева. После окончания академии Гранкин начал свою карьеру в Большом драматическом театре имени Товстоногова (БДТ), где принимал участие в знаковых постановок. В БДТ Гранкин исполнял заметные роли в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Макбет» и «Борис Годунов». В театральных постановках Гранкин исполнял ключевых персонажей, что позволило ему завоевать признание среди зрителей и профессионалов.
Карьера Гранкина в кино
Дмитрий Гранкин стал одним из узнаваемых лиц благодаря участию в рейтинговых проектах федеральных каналов. Его творческая карьера началась в 1985 году с главной роли мальчика Алешки в фильме «Воскресный папа». В дальнейшем он исполнил роли в таких известных телесериалах, как «Улица разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Невский», «Литейный», «Шеф» и «Бандитский Петербург».
Громкое имя в роли дубляжа
Именно работа в озвучивании после перерыва в 2000-х годах принесла актеру широкую известность и сделала его любимцем публики. Гранкин озвучивал известных персонажей зарубежных фильмов и мультфильмов. Его голосом говорят такие персонажи, как Хантер из фильма «Париж, Техас» режиссера Вима Вендерса, Рон Так-Себе в анимационном сериале «Ким Пять-с-плюсом», а также Хэмми из мультфильма «Лесная братва». Кроме того, Гранкин озвучил главного героя в фильме «Тарзан 2» и легендарного боксера Рокки Бальбоа.
Смерть Дмитрия Гринкина
Гранкин скончался 12 августа от сердечной недостаточности, которая развилась на фоне болезни почек. Об этом сообщают в telegram-канале «Русский дубляж».
«12 августа на 49-м году жизни не стало актера Дмитрия Гранкина. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная болезнью почек», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что более полутора лет назад артист перенес инсульт, после которого его здоровье значительно ухудшилось. Коллеги актера запомнили его как одаренного актера, который оставил значимый след в отечественном театре, кинематографе и сфере дубляжа.
