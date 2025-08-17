Путин изменил свою речь перед выступлением на Аляске

Президент России Владимир Путин во время выступления по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом изменил заранее подготовленную речь, отложив в сторону четыре листа. Об этом сообщает журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах не будут предпринимать попыток сорвать намечающийся прогресс», — приводит слова Путина Зарубин. Он также отмечает, что изменение формата речи свидетельствует о гибкости позиции России и готовности реагировать на актуальные события во время встреч.
В Анкоридже 15 августа прошла встреча президентов России и США. В переговорах также участвовали ключевые члены делегаций обеих стран, среди которых были государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. По завершении саммита представители двух государств сообщили о достигнутом прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине и выразили надежду в необходимости дальнейшего поддержания диалога в ближайшей перспективе.
