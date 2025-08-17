Путин изменил свою речь перед выступлением на Аляске

Путин изменил заранее подготовленную речь во время выступления
Путин изменил заранее подготовленную речь во время выступления

Президент России Владимир Путин во время выступления по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом изменил заранее подготовленную речь, отложив в сторону четыре листа. Об этом сообщает журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах не будут предпринимать попыток сорвать намечающийся прогресс», — приводит слова Путина Зарубин. Он также отмечает, что изменение формата речи свидетельствует о гибкости позиции России и готовности реагировать на актуальные события во время встреч.

В Анкоридже 15 августа прошла встреча президентов России и США. В переговорах также участвовали ключевые члены делегаций обеих стран, среди которых были государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. По завершении саммита представители двух государств сообщили о достигнутом прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине и выразили надежду в необходимости дальнейшего поддержания диалога в ближайшей перспективе.

