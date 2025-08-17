Количество погибших при взрыве в Рязанской области достигло 14

После взрыва на заводе в поселке Лесной Рязанской области число погибших выросло до 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«По уточненной информации, пострадали 149 человек, из них 14 погибли», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, отмечается, что психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим и их близким.
Также сотрудники ведомства подчеркивают, что организована работа информационной горячей линии для родственников и граждан, ищущих информацию о своих близких. Специалисты продолжают обследование территории для выявления очагов разрушений и обеспечения безопасности жителей.
Взрыв на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошел утром 15 августа. Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось о 135 пострадавших и 11 погибших. Из числа раненых 17 направлены в Москву для лечения.
