Количество погибших при взрыве в Рязанской области достигло 14

После взрыва в Рязанской области погибло 14 человек
После взрыва в Рязанской области погибло 14 человек
Взрыв пороха на заводе в Рязанской области

После взрыва на заводе в поселке Лесной Рязанской области число погибших выросло до 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«По уточненной информации, пострадали 149 человек, из них 14 погибли», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Кроме того, отмечается, что психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим и их близким.

Также сотрудники ведомства подчеркивают, что организована работа информационной горячей линии для родственников и граждан, ищущих информацию о своих близких. Специалисты продолжают обследование территории для выявления очагов разрушений и обеспечения безопасности жителей.

Взрыв на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошел утром 15 августа. Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось о 135 пострадавших и 11 погибших. Из числа раненых 17 направлены в Москву для лечения.

