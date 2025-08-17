Вот и лето прошло: какой будет осень в разных регионах России

Эта осень в России будет аномально теплой, сообщают синоптики сервиса «Яндекс Погоды». По их данным, температурные рекорды будут побиты в таких городах, как Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Самара, Красноярск, Челябинск и Пермь.
В Москве и Центральном регионе в сентябре прогнозируется «бабье лето», а первые заморозки придут лишь в октябре. Ленинградская область столкнется с дождливой погодой, тогда как южные регионы сохранят тепло до ноября. На Урале и в Сибири осень будет прохладной с ранними заморозками и дождями, а Дальний Восток порадует комфортной температурой только в начале сентября. Подробный прогноз — в материале URA.RU.
Бабье лето придет в Москву в начале осени
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что начало осени в столичном регионе будет теплым. В первой половине месяца, вероятно, установится «бабье лето» с малым количеством осадков и солнечной погодой.
По его словам, средняя температура и количество осадков в сентябре будут соответствовать многолетним значениям: примерно +15 градусов днем и +7 ночью. К концу месяца показатели понизятся до +10 градусов днем и +6 ночью, передает MK.RU.
В октябре температура воздуха будет колебаться в пределах +8…+10 градусов днем и +3…+6 градусов ночью, в конце месяца возможны первые заморозки. В ноябре заметно похолодает: днем будет +1 градус, а ночью -3, также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
В Санкт-Петербурге ожидаются частые дожди и облачность
По прогнозу сервиса «Яндекс Погода», осень в Санкт-Петербурге может стать одной из самых теплых за последние 30 лет. В сентябре температуры будут выше нормы, но ниже, чем в 2024 году. В этом месяце ожидаются частые дожди и облачность: днем будет около +15 градусов, ночью — +13.
В октябре дневная температура составит +8…+12 градусов, ночная — +5…+7. В ноябре прогнозируется около +3 градусов днем и -1 ночью, возможны дожди и мокрый снег. Первый снег в Петербурге, вероятно, выпадет на границе ноября и декабря.
Первые заморозки в ЦФО придут уже в октябре
В сентябре в Центральном федеральном округе (ЦФО) днем ожидается от +15 до +18 градусов, ночью — от +8 до +12. К концу месяца увеличится влажность и количество дождей. В октябре и ноябре станет заметно холоднее, возможны первые заморозки и осадки в виде мокрого снега.
На север Урала в сентябре могут прийти первые заморозки
В сентябре на Урале ожидается заметное похолодание: дневная температура снизится до +12 градусов, а по ночам, особенно на севере, возможны первые заморозки. В октябре погодные условия станут нестабильными, а в ноябре столбики термометров опустятся до -4 градусов. В этот период возможны метели и сильный ветер, ухудшающий видимость и усиливающий ощущение холода.
По данным «Яндекс погоды», в Екатеринбурге осенью ожидается рекордное количество осадков, особенно в октябре. В первые дни сентября температура воздуха в столице Урала составит +15...+18 градусов при небольших осадках.
Необычно теплая осень ожидает жителей южных регионов России
В сентябре на юге России ожидается настоящее бабье лето — теплое, солнечное и практически без осадков. Комфортная погода сохранится вплоть до конца месяца: дневная температура воздуха на Черноморском побережье достигнет +24–26 градусов.
В ноябре температура будет необычно высокой для этого времени года: в дневные часы столбики термометров, особенно в прибрежных зонах, поднимутся до +10–12 градусов. Однако с наступлением ноября метеоусловия начнут ухудшаться — увеличится вероятность дождей.
Сухая и солнечная погода установится в сентябре в Приволжье
В сентябре в регионе прогнозируется относительно теплая погода: дневные температуры составят от +15 до +18 градусов, а в ночные часы воздух остынет до +10-12. В течение первой декады месяца будет преобладать сухая и солнечная погода, что создаст благоприятные условия для прогулок на свежем воздухе.
Во второй половине сентября, согласно прогнозам метеорологов, ожидается повышенная облачность, также возможны осадки и местами грозы. С наступлением октября в регионе возрастет вероятность утренних туманов. В ноябре ожидается понижение температуры и появление первых заморозков.
В СКФО похолодает только в ноябре
В сентябре средняя дневная температура воздуха в Северо-Кавказском федеральном округе составит примерно +23 градуса, а в ночные часы — около +17. В октябре температура заметно снизится: днем столбики термометров будут показывать до +15 градусов, ночью — до +11. Ноябрь будет отличаться более прохладной погодой: в дневное время ожидается около +8 градусов, ночью температура опустится до +5 градусов.
В Сибири ожидаются частые дожди
По данным Гидрометцентра России, сентябрь в Сибири может стать одним из самых холодных и дождливых за последние несколько лет. В начале месяца в Новосибирске и Омске ожидается относительно теплая погода с температурой воздуха от +14 до +20 градусов и обычным уровнем осадков. Наибольший объем осадков, по оценкам специалистов, выпадет в юго-восточных регионах Сибири. Сильные дожди пройдут на территории Забайкальского края, Бурятии, в южных районах Амурской области, а также местами в Якутии.
Теплая погода порадует жителей Дальнего Востока только в начале сентября
В сентябре на Дальнем Востоке ожидается преимущественно комфортная погода: днем температура составит +16–18 градусов, ночью — +14–16. Во второй половине месяца прогнозируются осадки и переменная облачность. Похолодание продолжится в октябре и ноябре.
Какие приметы могут предсказать погоду осенью
В прошлом наши предки, чтобы предугадать, какой будет осень, внимательно наблюдали за изменениями в природе, а также за поведением животных и птиц. Хотя далеко не все народные приметы имели научное подтверждение, некоторые из них действительно основывались на многолетних наблюдениях и оказывались верными, например:
- если в августе журавли собираются в крупные стаи и улетают на юг, это предвещает холодную осень;
- когда белки начинают активно делать запасы на зиму, вскоре ожидается ухудшение погодных условий;
- массовое опадание листвы на деревьях свидетельствует о скором наступлении холодов;
- если ласточки не торопятся отправляться в теплые края, осень, как правило, будет долгой и теплой;
- обилие зрелой рябины указывает на то, что сентябрь будет холодным;
- малое количество облаков на небе обычно связано с приближением прохладной погоды;
- сильный шум в лесу считается предвестником дождей;
- если куры и другие домашние птицы начинают зарываться в песок, это может говорить о скором ненастье;
- вечерний густой туман зачастую указывает на приближение теплого периода.
Какой была осень в прошлом году
Осень 2024 года стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя температура за этот сезон превысила предыдущий рекорд, установленный в 2020 году, на 0,4 градуса.
В течение всех трех осенних месяцев в Москве средние температурные показатели были выше климатической нормы примерно на три градуса. Аналогичная тенденция отмечалась на территории Европейской части России, а также в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, где также фиксировалось значительное превышение температурных значений.
В регионах Урала и Сибири осень 2024 года заняла третью позицию по теплу за весь период наблюдений, уступив только 2020 и 2023 годам. Здесь отклонение температуры от многолетней нормы составило от одного до трех градусов. На Дальнем Востоке осенние температуры также превысили стандартные показатели на одну–две единицы.
Самым аномальным месяцем осени стал ноябрь. На большей части территории России, за исключением Камчатки, температурные значения значительно превысили обычные показатели, в отдельных областях разница достигала восьми градусов. По итогам наблюдений с 1891 года ноябрь 2024 года занял третье место среди самых теплых месяцев этого периода.
