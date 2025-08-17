ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие

ВСУ атаковали Ракитянский район Белгородской области, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В поселке Ракитное беспилотник атаковал коммерческий объект. Одному мужчине оказана медицинская помощь на месте, от предложенной госпитализации отказался. Еще троих пострадавших попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ», — написал глава области в своем telegram-канале. По его словам, среди пострадавших — мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями, который госпитализирован. Двум женщинам медики оказали необходимую помощь, им предстоит амбулаторное лечение.
В результате атаки повреждены навес здания и два автомобиля. На месте продолжают работать экстренные службы, уточняется информация о других возможных последствиях и ущербе.
За последние сутки ВСУ осуществили атаку на территорию Белгородской области, применив 111 беспилотных летательных аппаратов, а также выпустив 52 боеприпаса по 13 муниципальным образованиям региона. В результате нападения есть пострадавшие.
