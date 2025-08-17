За сутки на Камчатке зарегистрировали 17 повторных подземных толчков

На Камчатке зафиксировано 17 новых сейсмических событий. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
«За сутки произошло 17 афтершоков. В пунктах временного размещения остаются 4 человека», — отметили в ведомстве. По информации ученых, сейчас отмечается повышенная активность сразу на семи вулканах Камчатки. Исследователи полагают, что сейсмические толчки могли стать причиной пробуждения некоторых из них.
На Камчатке 30 июля произошло землетрясение магнитудой 8,8, которое стало одним из самых сильных за последние десятилетия. В результате происшествия были повреждены здания и инфраструктура, часть жителей временно покинули свои дома. После также фиксировали серию афтершоков: за сутки было зарегистрировано 49 повторных сейсмических толчков, часть из которых ощущалась жителями населенных пунктов. По мнению специалистов, такие мощные землетрясения могут вызвать серьезные экологические последствия, а также спровоцировать усиление вулканической активности и локальное загрязнение атмосферы.
