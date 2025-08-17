Суд вынес приговор организатору БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге

Судебный участок в Екатеринбурге приговорил к 200 часам обязательных работ организатора БДСМ-вечеринок Станислава Словиковского, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих. Об этом URA.RU сказал источник, знакомый с ситуацией.
Словиковского задержали 25 мая 2024 года на загородной базе в Белоярском во время вечеринки. После обыска и других оперативных мероприятий его отпустили домой. У участников ивента нашли при себе ножи, пластыри, медицинские клеенки, полиэтиленовые халаты и фото окровавленных обнаженных людей, которые хранились в телефонах.
В основу обвинения против Словиковского легли две фотографии девушек на фоне креста, которые он опубликовал в закрытом telegram-канале. В прениях гособвинитель просил суд назначить Словиковскому 220 часов обязательных работ. Он вину отрицает.
«Фото набирали максимум 900 просмотров, так как находились в закрытом канале, однако после возбуждения уголовного дела они растиражировались в СМИ. У меня намерения их распространять не было. Я сам христианин и собираю коллекцию Библии. Идея осквернять священные символы кажется мне абсурдной», — объяснялся Словиковский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!