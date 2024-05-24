24 мая 2024

В Екатеринбурге задержан организатор БДСМ-вечеринок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Станислав Словиковский, интервью. Екатеринбург, словиковский станислав
Станислав Словиковский был задержан ночью на БДСМ-тусовке Фото:

В Екатеринбурге задержан организатор БДСМ-вечеринок Станислав Словиковский. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Словиковский ночью был задержан за организацию ранее прошедших вечеринок. Его сразу повели на следственные действия, с ним работали правоохранительные органы. ОДО ему не простили», — сказал инсайдер.

Ночью 25 мая силовики прервали БДСМ-тусовку, проходившую на загородной базе «Волна» в Белоярском районе. Именно на ней силовики и задержали Словиковского. В феврале этого года сотрудники полиции по такому же сценарию остановили вечеринку с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга. Позже выяснилось, что БДСМ-активности были замечены в окружном Доме офицеров. Тогда виновного в их проведении уволили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге задержан организатор БДСМ-вечеринок Станислав Словиковский. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Словиковский ночью был задержан за организацию ранее прошедших вечеринок. Его сразу повели на следственные действия, с ним работали правоохранительные органы. ОДО ему не простили», — сказал инсайдер. Ночью 25 мая силовики прервали БДСМ-тусовку, проходившую на загородной базе «Волна» в Белоярском районе. Именно на ней силовики и задержали Словиковского. В феврале этого года сотрудники полиции по такому же сценарию остановили вечеринку с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга. Позже выяснилось, что БДСМ-активности были замечены в окружном Доме офицеров. Тогда виновного в их проведении уволили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...