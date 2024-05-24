В Екатеринбурге задержан организатор БДСМ-вечеринок. Фото

25 мая 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Станислав Словиковский был задержан ночью на БДСМ-тусовке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге задержан организатор БДСМ-вечеринок Станислав Словиковский. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Словиковский ночью был задержан за организацию ранее прошедших вечеринок. Его сразу повели на следственные действия, с ним работали правоохранительные органы. ОДО ему не простили», — сказал инсайдер. Ночью 25 мая силовики прервали БДСМ-тусовку, проходившую на загородной базе «Волна» в Белоярском районе. Именно на ней силовики и задержали Словиковского. В феврале этого года сотрудники полиции по такому же сценарию остановили вечеринку с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга. Позже выяснилось, что БДСМ-активности были замечены в окружном Доме офицеров. Тогда виновного в их проведении уволили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге задержан организатор БДСМ-вечеринок Станислав Словиковский. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Словиковский ночью был задержан за организацию ранее прошедших вечеринок. Его сразу повели на следственные действия, с ним работали правоохранительные органы. ОДО ему не простили», — сказал инсайдер. Ночью 25 мая силовики прервали БДСМ-тусовку, проходившую на загородной базе «Волна» в Белоярском районе. Именно на ней силовики и задержали Словиковского. В феврале этого года сотрудники полиции по такому же сценарию остановили вечеринку с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга. Позже выяснилось, что БДСМ-активности были замечены в окружном Доме офицеров. Тогда виновного в их проведении уволили.