В Екатеринбурге задержан организатор БДСМ-вечеринок Станислав Словиковский. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Словиковский ночью был задержан за организацию ранее прошедших вечеринок. Его сразу повели на следственные действия, с ним работали правоохранительные органы. ОДО ему не простили», — сказал инсайдер.
Ночью 25 мая силовики прервали БДСМ-тусовку, проходившую на загородной базе «Волна» в Белоярском районе. Именно на ней силовики и задержали Словиковского. В феврале этого года сотрудники полиции по такому же сценарию остановили вечеринку с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в центре Екатеринбурга. Позже выяснилось, что БДСМ-активности были замечены в окружном Доме офицеров. Тогда виновного в их проведении уволили.
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