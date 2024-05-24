Задержанному хедлайнеру БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге грозит тюрьма

БДСМ-тусовщика Словиковского обвиняют в оскорблении чувств верующих

25 мая 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Станислава Словиковского задержали в ночь на 25 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Известному в Екатеринбурге организатору вечеринок с элементами БДСМ Станиславу Словиковскому предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих. Об этом он рассказал URA.RU. Утро 25 мая Словиковский провел в следственном отделе, куда его доставили после тусовки на турбазе в Белоярском, разогнанной силовиками, и обыска в квартире. Статья 148 УК РФ, которую вменяют Словиковскому, предусматривает наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок от одного года до трех лет. По словам Словиковского, поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела стали три фотографии, размещенные в закрытом telegram-канале. Там публикуются анонсы вечеринок. Новость по теме Появилось видео БДСМ-тусовки, на которую ворвались свердловские силовики «На первом снимке изображена девушка в стилизованном цветочном венке, однако в СК в нем увидели шипы и посчитали, что это терновый венец. Второй эпизод в деле касается перфоманса „Напишите свой грех“, где на разных фото люди держат в руках таблички с названиями различных грехов: гнев, гордыня, блуд. Мне сообщили, что „грех“ — это слово, которое принадлежит церкви, его нельзя использовать. Получается, поговорку „И смех, и грех“ тоже нельзя использовать? На третьем изображена девушка, позирующая в фотостудии „Цех“ на фоне металлических швеллеров в форме буквы „Х“. По мнению следствия, это олицетворяет православный крест», — поделился Словиковский. После разговора в СК его отпустили. 27 мая у Словиковского будет первый допрос, он пойдет туда с адвокатом. Ранее в СМИ публиковалась информация, что при обысках у Словиковского якобы нашли запрещенные вещества. Он сказал корреспонденту, что это неправда: «В противном случае я бы с вами сейчас не разговаривал». По словам Словиковского, у него изъяли лишь электронные носители. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известному в Екатеринбурге организатору вечеринок с элементами БДСМ Станиславу Словиковскому предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих. Об этом он рассказал URA.RU. Утро 25 мая Словиковский провел в следственном отделе, куда его доставили после тусовки на турбазе в Белоярском, разогнанной силовиками, и обыска в квартире. Статья 148 УК РФ, которую вменяют Словиковскому, предусматривает наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок от одного года до трех лет. По словам Словиковского, поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела стали три фотографии, размещенные в закрытом telegram-канале. Там публикуются анонсы вечеринок. «На первом снимке изображена девушка в стилизованном цветочном венке, однако в СК в нем увидели шипы и посчитали, что это терновый венец. Второй эпизод в деле касается перфоманса „Напишите свой грех“, где на разных фото люди держат в руках таблички с названиями различных грехов: гнев, гордыня, блуд. Мне сообщили, что „грех“ — это слово, которое принадлежит церкви, его нельзя использовать. Получается, поговорку „И смех, и грех“ тоже нельзя использовать? На третьем изображена девушка, позирующая в фотостудии „Цех“ на фоне металлических швеллеров в форме буквы „Х“. По мнению следствия, это олицетворяет православный крест», — поделился Словиковский. После разговора в СК его отпустили. 27 мая у Словиковского будет первый допрос, он пойдет туда с адвокатом. Ранее в СМИ публиковалась информация, что при обысках у Словиковского якобы нашли запрещенные вещества. Он сказал корреспонденту, что это неправда: «В противном случае я бы с вами сейчас не разговаривал». По словам Словиковского, у него изъяли лишь электронные носители.