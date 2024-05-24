Екатеринбургские силовики отпустили скандального БДСМ-массовика домой

25 мая 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

После следственных мероприятий Словиковский отпущен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Скандальный организатор екатеринбургских БДСМ-вечеринок Станислав Словиковский отпущен домой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Его ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела, допросили, провели обыск дома и пока отпустили. В назначенный день он должен прийти к следователю с адвокатом», — объяснил инсайдер. Он не уточнил, какая именно статья грозит массовику. Словиковский был задержан ночью 25 мая во время БДСМ-тусовки на загородной базе в Белоярском (Свердловская область). Силовики прервали вечеринку и провели следственные действия. Это уже второй за год рейд на подобных мероприятиях: в феврале правоохранительные органы нагрянули в ночной клуб в центре Екатеринбурга. Позже выяснилось, что БДСМ-активности имели место в окружном Доме офицеров. После вспыхнувшего скандала виновного из ОДО уволили. На вечеринке использовались БДСМ-приспособления Фото: telegram-канал Blue Velvet БДСМ-вечеринку пришлось прервать Фото: telegram-канал Blue Velvet Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скандальный организатор екатеринбургских БДСМ-вечеринок Станислав Словиковский отпущен домой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Его ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела, допросили, провели обыск дома и пока отпустили. В назначенный день он должен прийти к следователю с адвокатом», — объяснил инсайдер. Он не уточнил, какая именно статья грозит массовику. Словиковский был задержан ночью 25 мая во время БДСМ-тусовки на загородной базе в Белоярском (Свердловская область). Силовики прервали вечеринку и провели следственные действия. Это уже второй за год рейд на подобных мероприятиях: в феврале правоохранительные органы нагрянули в ночной клуб в центре Екатеринбурга. Позже выяснилось, что БДСМ-активности имели место в окружном Доме офицеров. После вспыхнувшего скандала виновного из ОДО уволили.