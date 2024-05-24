Екатеринбургские силовики отпустили скандального БДСМ-массовика домой

Скандальный организатор екатеринбургских БДСМ-вечеринок Станислав Словиковский отпущен домой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Его ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела, допросили, провели обыск дома и пока отпустили. В назначенный день он должен прийти к следователю с адвокатом», — объяснил инсайдер. Он не уточнил, какая именно статья грозит массовику.
Словиковский был задержан ночью 25 мая во время БДСМ-тусовки на загородной базе в Белоярском (Свердловская область). Силовики прервали вечеринку и провели следственные действия.
Это уже второй за год рейд на подобных мероприятиях: в феврале правоохранительные органы нагрянули в ночной клуб в центре Екатеринбурга. Позже выяснилось, что БДСМ-активности имели место в окружном Доме офицеров. После вспыхнувшего скандала виновного из ОДО уволили.
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