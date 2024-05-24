24 мая 2024

Екатеринбургские силовики отпустили скандального БДСМ-массовика домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Станислав Словиковский, интервью. Екатеринбург, словиковский станислав
После следственных мероприятий Словиковский отпущен Фото:

Скандальный организатор екатеринбургских БДСМ-вечеринок Станислав Словиковский отпущен домой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Его ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела, допросили, провели обыск дома и пока отпустили. В назначенный день он должен прийти к следователю с адвокатом», — объяснил инсайдер. Он не уточнил, какая именно статья грозит массовику.

Словиковский был задержан ночью 25 мая во время БДСМ-тусовки на загородной базе в Белоярском (Свердловская область). Силовики прервали вечеринку и провели следственные действия.

Это уже второй за год рейд на подобных мероприятиях: в феврале правоохранительные органы нагрянули в ночной клуб в центре Екатеринбурга. Позже выяснилось, что БДСМ-активности имели место в окружном Доме офицеров. После вспыхнувшего скандала виновного из ОДО уволили.

На вечеринке использовались БДСМ-приспособления
На вечеринке использовались БДСМ-приспособления
Фото:
БДСМ-вечеринку пришлось прервать
БДСМ-вечеринку пришлось прервать
Фото:

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Скандальный организатор екатеринбургских БДСМ-вечеринок Станислав Словиковский отпущен домой. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Его ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела, допросили, провели обыск дома и пока отпустили. В назначенный день он должен прийти к следователю с адвокатом», — объяснил инсайдер. Он не уточнил, какая именно статья грозит массовику. Словиковский был задержан ночью 25 мая во время БДСМ-тусовки на загородной базе в Белоярском (Свердловская область). Силовики прервали вечеринку и провели следственные действия. Это уже второй за год рейд на подобных мероприятиях: в феврале правоохранительные органы нагрянули в ночной клуб в центре Екатеринбурга. Позже выяснилось, что БДСМ-активности имели место в окружном Доме офицеров. После вспыхнувшего скандала виновного из ОДО уволили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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