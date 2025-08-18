Увеличилось количество погибших при взрыве на заводе под Рязанью

Число жертв взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 20 человек. Об этом сообщили в оперативной группе по региону. Пострадали 134 человека, из которых 31 госпитализирован в медицинские учреждения Рязани и Москвы.
«По состоянию на 7 утра 18 августа в результате ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек. Пострадавших 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы», — написали в telegram-канале опергруппы. Сейчас 103 пациента получают лечение в амбулаторных условиях. По данным штаба, на месте происшествия продолжают работать поисково-спасательные отряды.
Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о предоставлении выплат пострадавшим и родственникам погибших в результате взрыва на пороховом заводе в Шиловском районе. Семьи погибших получат по 1 567 500 рублей. Размер компенсаций для пострадавших составит от 313 500 до 627 000 рублей — сумма будет зависеть от степени полученных травм.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.