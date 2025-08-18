Разработчики Max опровергли слухи о скрытом доступе к веб-камерам

Доступ к камере возможен только при явном разрешении
Доступ к камере возможен только при явном разрешении

Мессенджер Max не получает скрытый доступ к веб-камерам пользователей. Слухи опровергла пресс-служба платформы.

Как передает ТАСС со ссылкой на представителей компании, платформа не запрашивает доступ к камере на компьютере без активного действия со стороны пользователя. Доступ к камере возможен только при явном разрешении, например, при запуске видеозвонка или записи видео.

Ранее в ряде telegram-каналов появилась информация, согласно которой Max может использовать камеру компьютера в неактивном режиме, то есть без разрешения и ведома пользователя. Публикации вызвали обеспокоенность среди пользователей мессенджера.

