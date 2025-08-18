Время ожидания заказа свитера «СССР» челябинского бренда возросло до 2 месяцев. Скрин

Варлакова просит клиентов набраться терпения и подождать свои заказы
Варлакова просит клиентов набраться терпения и подождать свои заказы

Время ожидания заказа свитера «СССР» челябинского бренда SelSovet увеличилось до 60 дней. Информация об этом указана на сайте компании. Свитер стал легендарным после того, как на Аляску в нем прибыл глава МИДа Сергей Лавров. 

«Свитер-легенда СССР [доступен на ] предзаказ (58-60 дней)», — говорится на сайте компании. Хотя еще в пятницу, 15 августа, его можно было утром купить сразу, а после обеда предзаказ составлял две-три недели. 

Собственница бренда Екатерина Варлакова еще накануне объяснила, что время заказов пришлось увеличить из-за наплыва желающих купить свитер. «Сроки изготовления увеличены лишь для того, чтобы исполнить обязательства перед клиентами. Мы постараемся раньше срока выполнить все обязательства по свитерам», — сообщила Варлакова в видео, опубликованном на официальной странице компании в соцсети «ВКонтакте». 

Также она заявила, что с маркетплейсами они не сотрудничают. И товары, размещенные там, являются подделкой. Свитер уже скопировали в Китае, сообщила URA.RU основательница челябинского бренда «Only Ю» Юлия Безрукова. Сама она вместе с мужем уже больше года носит свитер «СССР». 

Свитер с надписью «СССР» стал популярным после того, как в нем на Аляску прибыл глава МИДа Сергей Лавров. Позднее Варлакова подтвердила, что МИД делал в этом году большой заказ таких свитеров. После этого одежду стали раскупать VIP-персоны и обычные челябинцы. Свитера стали заказывать из других стран. Депутат Госдумы Яна Лантратова подарила свитер бывшему разведчику морской пехоты США Скотту Риттеру. 

Время ожидания заказа увеличилось до двух месяцев
Время ожидания заказа увеличилось до двух месяцев
Фото:

