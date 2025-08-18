Время ожидания заказа свитера «СССР» челябинского бренда SelSovet увеличилось до 60 дней. Информация об этом указана на сайте компании. Свитер стал легендарным после того, как на Аляску в нем прибыл глава МИДа Сергей Лавров.
«Свитер-легенда СССР [доступен на ] предзаказ (58-60 дней)», — говорится на сайте компании. Хотя еще в пятницу, 15 августа, его можно было утром купить сразу, а после обеда предзаказ составлял две-три недели.
Собственница бренда Екатерина Варлакова еще накануне объяснила, что время заказов пришлось увеличить из-за наплыва желающих купить свитер. «Сроки изготовления увеличены лишь для того, чтобы исполнить обязательства перед клиентами. Мы постараемся раньше срока выполнить все обязательства по свитерам», — сообщила Варлакова в видео, опубликованном на официальной странице компании в соцсети «ВКонтакте».
Также она заявила, что с маркетплейсами они не сотрудничают. И товары, размещенные там, являются подделкой. Свитер уже скопировали в Китае, сообщила URA.RU основательница челябинского бренда «Only Ю» Юлия Безрукова. Сама она вместе с мужем уже больше года носит свитер «СССР».
Свитер с надписью «СССР» стал популярным после того, как в нем на Аляску прибыл глава МИДа Сергей Лавров. Позднее Варлакова подтвердила, что МИД делал в этом году большой заказ таких свитеров. После этого одежду стали раскупать VIP-персоны и обычные челябинцы. Свитера стали заказывать из других стран. Депутат Госдумы Яна Лантратова подарила свитер бывшему разведчику морской пехоты США Скотту Риттеру.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!