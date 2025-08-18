Свитер Лаврова «СССР» челябинского бренда скопировали в Китае

Свитер челябинского бренда набирает популярность по всему миру
Свитер челябинского бренда SelSovet с надписью «СССР», в котором прибыл на Аляску глава МИД России Сергей Лавров, скопировали в Китае. Об этом сообщила URA.RU основательница челябинского бренда «Only Ю» Юлия Безрукова.

«Данные свитера не являются „новинкой“ у производителя, много довольных покупателей носят эти изделия уже несколько лет. Тренд на изделия с подобными надписями зашел уже давно. Мы с мужем не были исключением и уже больше года активно носим свитера „СССР“ — я в красном цвете, муж в белом. Их уже скопировали в Китае и других странах», — отметила дизайнер.

Безрукова уточнила, что многие СМИ уже несколько дней обсуждают появление главы МИД России Сергея Лаврова на Аляске в свитере челябинского бренда SelSovet с надписью «СССР», а сотни жителей страны бегут заказывать себе такой же. Она отметила, что у бренда одежды SelSovet очень много и других интересных и модных позиций, к которым посоветовала присмотреться. Кроме того, она порадовалась, что в нашем регионе много талантливых дизайнеров, которые опережают время, и их одежду носят известные люди.

Глава российского МИДа Сергей Лавров прилетел 15 августа на Аляску на встречу президентов России и США в свитере «СССР» челябинского бренда SelSovet стоимостью около десяти тысяч рублей. Президент России Владимир Путин пошутил насчет внешнего вида Лаврова. Основатель бренда Екатерина Варлакова подтвердила, что в этом году министерство иностранных дел РФ делало закупку именно этих моделей. В результате такие свитеры раскупили уже до обеда и оставили предзаказы на новую партию.

Одежда начала набирать популярность и у VIP-персон. Заказы посыпались из разных уголков России, свитеры направятся и в другие страны: Германию, Францию, Швейцарию, Болгарию, США. Бывшему разведчику морской пехоты США Скотту Риттеру депутат Госдумы Яна Лантратова подарила такой же свитер.

