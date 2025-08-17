17 августа 2025

Депутат Госдумы Лантратова подарила экс-разведчику США свитер «СССР» как у Лаврова. Видео

Депутат Госдумы Лантратова презентовала американцу свитер с надписью «СССР»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яна Лантратова рассказала, что свитеры с надписью «СССР» производят в Челябинске
Яна Лантратова рассказала, что свитеры с надписью «СССР» производят в Челябинске Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Бывшему разведчику морской пехоты США Скотту Риттеру презентовали свитер с символикой СССР. Подарок сделала депутат Госдумы Яна Лантратова. Об этом она сообщила в своем telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.

«На Аляску господин [Сергей] Лавров прилетел в свитере „СССР“. Это важно для истории. Я подумала о том, что вы очень много делаете для мира», — сказала Яна Лантратова, передавая презент. 

Депутат Госдумы объяснила, что многие россияне оценили программу, которую ведет Риттер. По ее словам, для жителей она олицетворяет мир. 

По словам депутата, свитер с символикой СССР стал популярен после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров надел аналогичный предмет одежды во время визита на Аляску. Производство этих свитеров осуществляется в Челябинске, и спрос на них значительно вырос. В ответ Скотт Риттер поблагодарил депутата за подарок.

Ранее в беседе с Риттером Яна Лантратова поделилась подробностями эвакуации детей Донбасса, которых спасали от нападений украинских неонацистов и обстрелов со стороны ВСУ. Эти откровения глубоко тронули бывшего офицера разведки морской пехоты США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшему разведчику морской пехоты США Скотту Риттеру презентовали свитер с символикой СССР. Подарок сделала депутат Госдумы Яна Лантратова. Об этом она сообщила в своем telegram-канале, опубликовав соответствующее видео. «На Аляску господин [Сергей] Лавров прилетел в свитере „СССР“. Это важно для истории. Я подумала о том, что вы очень много делаете для мира», — сказала Яна Лантратова, передавая презент.  Депутат Госдумы объяснила, что многие россияне оценили программу, которую ведет Риттер. По ее словам, для жителей она олицетворяет мир.  По словам депутата, свитер с символикой СССР стал популярен после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров надел аналогичный предмет одежды во время визита на Аляску. Производство этих свитеров осуществляется в Челябинске, и спрос на них значительно вырос. В ответ Скотт Риттер поблагодарил депутата за подарок. Ранее в беседе с Риттером Яна Лантратова поделилась подробностями эвакуации детей Донбасса, которых спасали от нападений украинских неонацистов и обстрелов со стороны ВСУ. Эти откровения глубоко тронули бывшего офицера разведки морской пехоты США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...