Самолет из ЯНАО не смог приземлиться в тюменском аэропорту с первого раза

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Самолет летел из Надыма
Самолет летел из Надыма Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший рейсом из Надыма (ЯНАО), 23 июля был вынужден уйти на второй круг при посадке в тюменском аэропорту Рощино из-за появления птиц на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.

«Уход на второй круг с удаления четырех км по команде диспетчера занятостью ИВПП. Птицы на полосе», — говорится в сообщении источника.

Ранее URA.RU сообщало, что 22 июля пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Ямал», совершил вынужденную посадку в тюменском аэропорту сразу после вылета. Причиной возврата стали столкновение воздушного судна с птицей и обнаруженный дисбаланс топлива, самолет летел в Надым.

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Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший рейсом из Надыма (ЯНАО), 23 июля был вынужден уйти на второй круг при посадке в тюменском аэропорту Рощино из-за появления птиц на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «Уход на второй круг с удаления четырех км по команде диспетчера занятостью ИВПП. Птицы на полосе», — говорится в сообщении источника. Ранее URA.RU сообщало, что 22 июля пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Ямал», совершил вынужденную посадку в тюменском аэропорту сразу после вылета. Причиной возврата стали столкновение воздушного судна с птицей и обнаруженный дисбаланс топлива, самолет летел в Надым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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