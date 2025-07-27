Самолет из ЯНАО не смог приземлиться в тюменском аэропорту с первого раза

Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший рейсом из Надыма (ЯНАО), 23 июля был вынужден уйти на второй круг при посадке в тюменском аэропорту Рощино из-за появления птиц на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.
«Уход на второй круг с удаления четырех км по команде диспетчера занятостью ИВПП. Птицы на полосе», — говорится в сообщении источника.
Ранее URA.RU сообщало, что 22 июля пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Ямал», совершил вынужденную посадку в тюменском аэропорту сразу после вылета. Причиной возврата стали столкновение воздушного судна с птицей и обнаруженный дисбаланс топлива, самолет летел в Надым.
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