Поставщика, отравившего будущих прокуроров в Екатеринбурге, завалят исками

РПН хочет засудить коллективным иском поставщика, отравившего выпускников УрГЮУ
Санврачи собирают коллективный иск
Санврачи собирают коллективный иск
новость из сюжета
Массовое отравление выпускников-юристов в Екатеринбурге

Роспотребнадзор призвал выпускников УрГЮУ, отравившихся на банкете в кафе «Версаль», совместно засудить пищеблок ООО «Ричмонд Рест», где готовили зараженную еду. Об этом рассказали в пресс-службе управления ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора предлагают пострадавшим потребителям присоединиться к коллективному иску в отношении ООО „Ричмонд Рест“», — следует из сообщения. С таким предложением санврачи выступили после завершения эпидрасследования, которое показало множество нарушений.

В ведомстве отметили, что пострадавшие могут потребовать компенсацию вреда и возмещения убытков. Заявления для подачи иска просят подать до 1 октября в Центральный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора на ул. Мичурина, 91.

Массовое отравление случилось 11 июля, когда выпускники-юристы отмечали в ресторане окончание универа. После праздника у многих подскочила температура, начались боли в животе, диарея и рвота. Порядка 20 человек попали в больницу. Проверка Роспотребнадзора выявила у одного из сотрудников, а также у некоторых заболевших сальмонеллез. Подробнее о вспышке инфекции, — в сюжете URA.RU.

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле?

