Чернышенко посчитал количество школьников в России

Чернышенко: 1 сентября в школы пойдут более 18 млн детей
В 28 регионах России торжественно откроются 43 новые школы
В 28 регионах России торжественно откроются 43 новые школы Фото:

Более 18 миллионов школьников в России начнут новый учебный год. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«1 сентября в 40 тысяч школ по всей стране пойдут более 18 миллионов ребят, включая около 1,5 миллиона первоклассников», — говорится в официальном telegram-канале Правительства РФ. В 28 регионах России торжественно откроются 43 новые школы.

Особое внимание в прошлом учебном году уделялось созданию комфортной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Были реализованы проекты по адаптации инфраструктуры и образовательных программ. Одной из приоритетных задач на новый учебный год станет развитие естественно-научного образования. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, показатели выбора ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла демонстрируют устойчивую положительную динамику.

Чернышенко подчеркнул, что при подготовке к началу учебного года особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности. В школах проводится комплексная работа по обеспечению охраны, модернизации систем видеонаблюдения и противопожарной безопасности.

