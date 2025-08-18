В 20:15 по мск в Белом доме состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Это будет их вторая беседа с момента перепалки в Овальном кабинете, которая произошла в феврале 2025 года. К диалогу также позднее присоединятся некоторые европейские лидеры, а также представители НАТО и Еврокомиссии.
По данным Daily Mail, на предстоящей встрече может состоятся новое противостояние между Зеленским и Трампом. Это связано с тем, что президент Украины наотрез отверг условия США, которые подразумевают отказ Киева от НАТО и Крыма. В ответ на призыв американского лидера прекратить конфликт Зеленский заявил, что Крым «не следовало оставлять» в 2014 году. Подробнее о том, с какими картами на руках Украина и США подошли к переговорам в Белом доме — в материале URA.RU.
На что рассчитывает в Вашингтон
Трамп исключил возвращение Крыма Украине и вступление страны в НАТО
Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине, как и вступление страны в НАТО невозможно. По его словам, полуостров, который был утрачен Киевом при администрации экс-президента Барака Обамы, не будет возвращен. То же самое касается и членства страны в альянсе, которое исключено. Трамп также отметил, что Зеленский может прекратить конфликт с Россией практически сразу, если примет соответствующее решение.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что своими заявлениями Трамп оказывает давление на украинское руководство перед возможными переговорами. Зарубежные СМИ полагают, что подобная риторика президента США направлена на ускорение завершения конфликта.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что новые гарантии безопасности для Украины не предусматривают ее вступления в альянс. По его словам, для поддержки Киева будет создана отдельная коалиция стран, состоящая из Франции, Германии, Великобритании, возможно, США и Украины. Этот вопрос станет одной из ключевых тем предстоящей встречи в Белом доме.
Fox News: Трамп посоветовал Зеленскому признать Донбасс за Россией
Президент России Владимир Путин предложил установить полный контроль над Донбассом в обмен на прекращение боевых действий и заморозку линии фронта в других регионах. По данным Fox News, Трамп поддержал этот план и рекомендовал Зеленскому рассмотреть предложение Москвы.
В ходе переговоров с Путиным на Аляске Трамп сообщил европейским союзникам о намерении России взять под контроль Луганскую и Донецкую области и заморозить ситуацию в Запорожской и Херсонской областях. По информации New York Times, признание Киевом Донбасса российским может ускорить достижение мира. Тем не менее, Зеленский отверг возможность передачи этих территорий России.
Путин потребовал у Трампа гарантий возвращения статуса русскому языку на Украине
В ходе переговоров с Трампом в Анкоридже Путин призвал стороны урегулирования конфликта предоставить гарантии восстановления официального статуса русского языка и защиты православных церквей. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на европейских чиновников. По данным издания, Путин подчеркнул важность обеспечения неприкосновенности православных храмов и свободы вероисповедания для прихожан Украинской православной церкви.
Трамп пошел на серьезную уступку приняв позицию России
Президент США во время переговоров с Путиным пошел на серьезную уступку и согласился с позицией Москвы по Украине, сообщает CNN. Трамп поддержал предложение России сосредоточиться на заключении окончательного мирного соглашения вместо временного прекращения огня, что, по мнению телеканала, дает Москве значительное преимущество в конфликте.
WSJ: Трамп будет склонять Зеленского к принятию условий Путина
Газета Politico сообщает, что Трамп заранее оказал давление на Зеленского перед их предстоящей встречей в Вашингтоне. Такое поведение американского лидера заметно отличается от недавнего теплого приема Владимира Путина на Аляске. Как отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп, вероятно, займет жесткую позицию и будет настаивать, чтобы украинский президент согласился на условия урегулирования, ранее предложенные Россией.
Что предложат Зеленскому на переговорах в Вашингтоне
Трамп ранее заявил, что США не заинтересованы во временном перемирии и рассчитывают на долгосрочное мирное соглашение. В связи с этим агентство Reuters предположило, какие условия могут быть предложены сегодня Зеленскому в Вашингтоне. Среди них:
- вывод украинских войск из Донбасса в обмен на замораживание линии фронта на юге;
- уход российских войск из Сумской и Харьковской областей;
- признание Крыма российским;
- частичное или полное снятие санкций с России;
- отказ Украины от вступления в НАТО при предоставлении гарантий безопасности;
- официальное признание русского языка на части или всей территории страны;
- свободная деятельность Русской православной церкви в Украине;
- отказ от перемирия до подписания окончательного мирного соглашения.
Как в Киеве настроены на переговоры
NYT: Зеленский планирует обсудить с Трампом 4 важных вопроса
Сегодня Зеленский планирует обсудить с Трампом причины изменения позиции США по прекращению огня в конфликте на Украине, сообщает The New York Times. Как отмечает издание, встреча рассматривается Киевом как возможность получить разъяснения относительно дальнейшей поддержки, а также обсудить вопросы поставок вооружений, финансовой помощи и участия Вашингтона в мирных инициативах.
Требования Зеленского: усиление санкций против РФ и гарантии безопасности для Украины
Президент Украины призвал усилить санкции против России, если не удастся провести трехсторонние переговоры с участием США и если Москва продолжит уклоняться от шагов к урегулированию конфликта. По итогам разговора с Трампом 16 августа, Зеленский подчеркнул, что любые ключевые вопросы, особенно касающиеся территориальной целостности Украины, должны решаться при непосредственном участии Киева и с учетом его согласия. Он также отметил важность поддержки и гарантий безопасности для Украины со стороны западных партнеров.
Киев готов пойти на компромисс при условии сохранения текущей линии фронта
Зеленский на предстоящей встрече с Трампом намерен обсудить вариант урегулирования конфликта, который предполагает сохранение текущих позиций украинских войск на линии фронта в Донбассе. Как сообщает Financial Times, президент Украины намерен обсудить с Трампом пути достижения мира без давления на Украину и выполнения невыполнимых условий, в частности вывода войск.
Ради этого украинский лидер готов рассмотреть «удобоваримый компромисс». Такой вариант считается наиболее приемлемым для украинского общества и позволит сохранить нынешние позиции ВСУ на востоке страны. Зеленский также отклонил предложение Трампа о передаче Киевом Москве всей территории Донбасса.
В Киеве усилилась тревога в преддверии встречи Зеленского и Трампа
В Киеве усилилась тревога на фоне предстоящих переговоров в Белом доме, этому также поспособствовали итоги саммита Путина и Трампа в Анкоридже, пишет The Economist. Большинство украинцев узнали подробности встречи лишь утром в субботу из-за разницы во времени.
По данным CNN, опасения усилились после заявлений Трампа о скором завершении конфликта: в украинском руководстве считают, что Трамп может попытаться навязать Зеленскому условия Москвы, а в случае отказа — обвинить Киев в затягивании и прекратить поддержку. Несмотря на официальные заверения о поддержке со стороны США и ЕС, украинские дипломаты и представители силовых ведомств опасаются, что администрация Трампа способна согласиться на варианты, выгодные России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.