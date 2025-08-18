В Вашингтоне в 20:15 по мск состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа. К переговорам позднее присоединятся лидеры европейских стран, а также представители НАТО и Еврокомиссии. Это будет их вторая встреча с момента перепалки двух лидеров в Белом доме в феврале 2025 года.
Перед ключевой встречей с Трампом Зеленский столкнулся с беспрецедентным давлением: президент США прямо заявил, что Украина может немедленно прекратить конфликт, отказавшись от Крыма и членства в НАТО. Европа тем временем охвачена тревогой после недавнего саммита президента России Владимира Путина и Трампа. Подробнее — в материале URA.RU.
Что будут требовать США от Зеленского на встрече в Белом доме
WSJ: Трамп будет склонять Зеленского к принятию условий Путина
Трамп заранее оказал давление на Зеленского в преддверии предстоящей встречи в Вашингтоне, сообщает Politico. По данным издания, подобная позиция Трампа разительно отличается от дружелюбного приема, оказанного недавно Владимиру Путину на Аляске.
"Трамп перед встречей в понедельник возложил ответственность на Зеленского завершить конфликт с Россией, что резко контрастирует с красной дорожкой, днями ранее расстеленной для Путина", – говорится в материале.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что Трамп, вероятно, займет жесткую позицию и будет склонять украинского президента к принятию условий урегулирования, ранее предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. В связи с этим в европейских столицах растет беспокойство по поводу ослабления переговорных позиций Украины.
WP: на Украине опасаются повторения резкой перепалки, подобно той, что произошла в феврале
В преддверии встречи на Украине усиливаются опасения относительно возможного повторения напряженной перепалки, подобной той, что произошла между ними в феврале 2025 года. Об этом сообщает The Washington Post.
Тогда, по данным издания, Трамп подверг Зеленского жесткой критике, потребовав от него прекратить огонь в Донбассе и воздержаться от нападок на президента России Владимира Путина. Ситуация усугубилась, когда вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил украинскую сторону в неблагодарности, после чего делегация из Киева покинула Белый дом. Этот инцидент вызвал серьезную тревогу в Киеве.
CNN: Зеленскому придется проглотить горькую таблетку и уступить РФ территории
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, вероятно, придется «проглотить горькую таблетку» и согласиться на территориальные уступки. Такое мнение выразил директор программы центральноевропейских исследований Университета Южной Калифорнии Роберт Инглиш в интервью CNN.
По его словам, в экспертных кругах понимают, что Киев столкнется с необходимостью принять утрату некоторых территорий на продолжительный срок, это касается Крыма и большей части Донбасса, возвращение которых под контроль Украины уже почти невозможно. Основное внимание на будущих переговорах, по мнению Инглиша, будет уделено созданию долгосрочных гарантий безопасности для Украины без ее официального вступления в НАТО.
Трамп исключил возвращение Крыма Украине и вступление страны в НАТО
Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине невозможно, так же как и вступление страны в НАТО. По его словам, полуостров, отданный при администрации бывшего президента США Барака Обамы, не будет возвращен Украине, а членство страны в альянсе исключено. Он также отметил, что Зеленский может прекратить конфликт с Россией практически сразу, если примет соответствующее решение.
“Президент Украины Зеленский может прекратить воевать с Россией почти немедленно, если захочет, или он может продолжать воевать, — написал Трамп в Truth Social. – Не будет возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и не допускается вступления Украины в НАТО”. “Некоторые вещи никогда не меняются!!!”, — добавил он.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что Трамп оказывает давление на Зеленского перед переговорами. Зарубежные СМИ считают, что подобная риторика экс-президента США направлена на ускорение завершения конфликта.
Рютте призвал отказаться от юридического признания потерь украинских территорий
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал не признавать юридически утрату Украиной территорий в рамках возможного мирного соглашения. В интервью каналу ABC News он отметил, что если будущие договоренности будут фиксировать фактический контроль Россией над частью украинских земель, это не должно означать их де-юре признание.
Fox News: Трамп посоветовал Зеленскому признать Донбасс за Россией
Президент России Владимир Путин предложил установить полный контроль над Донбассом в обмен на прекращение боевых действий, заморозив линию фронта в других регионах. По данным Fox News, Трамп поддержал эти условия и рекомендовал Зеленскому принять предложение Москвы.
После переговоров с Путиным в пятницу на Аляске Трамп уведомил европейских союзников о намерении России взять под контроль Луганскую и Донецкую области, а также о готовности заморозить ситуацию в Запорожской и Херсонской областях. Зеленский ранее отверг такой вариант передачи территорий.
Что предложат Зеленскому на переговорах в Вашингтоне
Трамп дал ранее понять, что США не интересно временное перемирие. По его словам, Вашингтон рассчитывает на полноценный долгосрочный мир. В связи с этим агентство Reuters предположило, какие условия могут быть предложены сегодня Зеленскому в Вашингтоне. Среди них:
- вывод украинских войск из Донбасса в обмен на замораживание линии фронта на юге;
- уход российских войск из Сумской и Харьковской областей;
- признание Крыма российским;
- частичное или полное снятие санкций с России;
- отказ Украины от вступления в НАТО при предоставлении гарантий безопасности;
- официальное признание русского языка на части или всей территории страны;
- свободная деятельность Русской православной церкви в Украине;
- отказ от перемирия до подписания окончательного мирного соглашения.
Какие цели преследует Европа
Макрон озвучил позицию Европы на переговорах с Трампом по Украине
В Европе сразу после переговоров в Анкоридже, помимо массовой «истерики» из-за «прорыва международной изоляции» РФ, руководители нескольких страны (особо отличились, конечно, в Прибалтике) начали заявлять о «недопустимости уступок России». Например, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости перехода к новому дипломатическому этапу в урегулировании украинского конфликта, сообщает Le Monde.
По его словам, на встрече в Вашингтоне европейские представители намерены напомнить о стремлении Украины, Европы и США к долгосрочному миру, основанному на уважении суверенитета и территориальной целостности, а также на возвращении всех пленных и детей. Макрон подчеркнул, что любые территориальные обсуждения по Украине должны проходить только с участием демократически избранных украинских лидеров, а вопросы европейской безопасности — с соответствующими представителями.
Кроме того, все территориальные вопросы должны быть напрямую связаны с гарантиями безопасности. Президент Франции добавил, что основой таких гарантий должна стать украинская армия, а также поддержка со стороны ряда государств, включая обучение, логистику и присутствие союзных сил вне зон боевых действий.
В Германии призвали усилить давление на Россию вместо Украины
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин поддерживает усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине и считает прекращение огня необходимым условием для начала переговоров. Он также призвал усилить давление на Россию, чтобы подтолкнуть Москву к уступкам на пути к «справедливому и прочному миру».
Также он выступил за усиление помощи Украине, пишет Reuters. По его словам, Киев должен быть способен эффективно защищаться даже после прекращения огня и заключения мирного соглашения.
The Guardian: в Европе усилилась тревога после встречи Трампа и Путина
Газета The Guardian пишет, что приезд большого числа европейских лидеров на встречу Трампа и Зеленского в Вашингтоне свидетельствует о тревоге в европейских политических кругах. По мнению издания, срочные изменения в графиках лидеров связаны с их тревогой после переговоров Трампа и Путина в Анкоридже.
Как сообщает CNN, в Киеве также усилилось беспокойство после слов Трампа о возможном скором окончании конфликта. В украинском руководстве опасаются, что Трамп может попытаться навязать Зеленскому условия, выгодные Москве, а в случае отказа — обвинить Киев в затягивании конфликта и прекратить поддержку.
NYT: Европа будет стремится в достижению собственных целей на встрече в Вашингтоне
По информации The New York Times, европейские страны будут стремиться защитить собственные интересы на встрече, так как они опасаются сближения Трампа с Путиным. Для европейских представителей приоритетом остается сохранение крепких отношений с США и предотвращение уступок России, которые могли бы повлечь раздел Украины или ослабление европейской безопасности, где Америка традиционно играет ключевую роль.
Один из высокопоставленных дипломатов ЕС отметил, что столь срочная встреча лидеров не проводилась со времен войны в Ираке. Главная цель визита — не допустить повторения инцидента, подобного февральскому конфликту между Зеленским и Трампом в Белом доме. По итогам экстренного виртуального саммита с участием Зеленского, европейские лидеры сформулировали единую и жесткую позицию, которую намерены представить Дональду Трампу: давление должно быть направлено на Россию, а не на Украину.
Не все европейские лидеры готовы менять свой курс ради сохранения отношений с США
Однако не все европейские страны готовы менять свою политику ради сохранения отношений с США. Например, Польша наотрез отказалась идти на уступки. Глава МИД страны Радослав Сикорский после просмотра записей с саммита Путина и Трампа отметил, что лидеры России и США прекрасно понимают друг друга, что может в корне изменить мировой порядок. Варшава намерена и далее поддерживать Украину, поставлять ей вооружение и помогать в интеграции с ЕС.
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон также призвал продолжать противостояние России даже без участия США. Однако, по мнению экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, Европа не располагает военными ресурсами для предоставления гарантий безопасности Украине без поддержки США и НАТО, а любые такие гарантии бессмысленны без заключения мирного соглашения.
