Врачи объяснили, можно ли есть перед сном

Поздний прием пищи может негативно сказаться на качестве сна и общем самочувствии, предупредила врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова. Как рассказала специалист URA.RU, употребление еды непосредственно перед сном повышает риск возникновения проблем с засыпанием и ухудшает восстановление организма ночью.
«Еда непосредственно перед сном может негативно сказываться на качестве сна по ряду причин. Если лечь спать с полным желудком, то могут возникнуть дискомфорт и тяжесть в животе, изжога, а также переваривание пищи требует энергии — все это мешает организму погрузиться в глубокий сон", — заявила Симонова. По ее словам, после приема пищи уровень инсулина в крови повышается, что подавляет выработку мелатонина и затрудняет процесс засыпания.
Если перед сном все же появилось чувство голода, врач советует выбирать легкие продукты — нежирный творог, йогурт без сахара, яйцо, овощи или цельнозерновой хлеб. Последний прием пищи лучше планировать за два часа до отхода ко сну. Для профилактики вечернего голода Симонова рекомендует сбалансированный рацион с преобладанием овощей и фруктов и индивидуальный подбор количества приемов пищи.
Ранее специалисты отмечали, что плохое качество сна может привести к болям в спине и ощущению разбитости по утрам, а улучшить самочувствие помогают вечерние прогулки, растяжка и душ. Также врачи советуют соблюдать режим сна и уделять внимание сбалансированному питанию, особенно в периоды магнитных бурь, чтобы снизить нагрузку на организм.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.