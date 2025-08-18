Ганчев: ВС РФ берут в окружение Купянск

Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения ВС РФ начали операцию по окружению города Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

«Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно. Для нас стратегически правильно взять город в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени», — заявил Ганчев. Его слова приводит ТАСС.

По его данным, российские военные за последние недели постепенно продвигаются к Купянску, преодолевая укрепленные позиции Вооруженных сил Украины. Уже удалось взять под контроль основные направления снабжения и ротации противника в этом районе. 

Ганчев заявил, что российские войска постепенно пробивают линию обороны противника, несмотря на то, что украинские укрепления, созданные за три года, серьезно усложняют задачу. Он отметил, что, несмотря на отсутствие быстрой победы, наблюдается серьезное продвижение российской армии.

Ранее российские войска начали городские бои в Купянске, закрепившись на северных окраинах города и взяв под контроль основные логистические пути. Этот город имеет стратегическое значение как крупный железнодорожный узел на реке Оскол. Наступление на этом направлении стало частью масштабной летней операции ВС РФ сразу по трем направлениям.

