США назвали условие для встречи Путина и Зеленского

Возможность встречи Путина и Зеленского зависит от переговоров с Трампом
Трамп рассказал, когда возможна встреча Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность проведения встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от успешного исхода переговоров с украинским лидером. Главной предпосылкой для трехсторонней встречи является результат сегодняшней встречи Трампа с Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Если все пройдет хорошо сегодня, будет трехсторонняя встреча. Мы видим возможность провести встречу с Зеленским и Путиным после хорошей встречи с первым», — отметил Трамп.

Ранее Трамп уже выражал готовность к личной встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования украинского конфликта, при этом подчеркивал, что переговоры должны проходить без участия Евросоюза. По данным СМИ, Трамп рассчитывает провести сначала двустороннюю встречу с Путиным, а затем организовать трехсторонние переговоры, если его диалог с Зеленским окажется успешным.

