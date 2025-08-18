18 августа 2025

Трамп и Зеленский заперлись в зале Белого дома с картой фронта на Украине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карту Украины заметили в Белом доме
Карту Украины заметили в Белом доме Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Карта Украины появилась в Овальном кабинете Белого дома во время закрытой части переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Фотография плана страны начала разлетаться в социальных сетях.

Подробности о содержании самой встречи, а также о причинах появления карты в Овальном кабинете, официальные представители Белого дома и украинской делегации пока не раскрывают. Карта могла использоваться для визуализации переговорных позиций сторон.

Сейчас в Белом доме проходит встреча глав США и Украины. Чуть позже ожидаются переговоры с участием лидеров Европы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, посвященную переговорам.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Карта Украины появилась в Овальном кабинете Белого дома во время закрытой части переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Фотография плана страны начала разлетаться в социальных сетях. Подробности о содержании самой встречи, а также о причинах появления карты в Овальном кабинете, официальные представители Белого дома и украинской делегации пока не раскрывают. Карта могла использоваться для визуализации переговорных позиций сторон. Сейчас в Белом доме проходит встреча глав США и Украины. Чуть позже ожидаются переговоры с участием лидеров Европы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, посвященную переговорам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...