Зеленский захотел обсудить с Путиным территории сразу после встречи с Трампом

Владимир Зеленский хочет обсуждать вопрос территорий только с Владимиром Путиным
Владимир Зеленский хочет обсуждать вопрос территорий только с Владимиром Путиным
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить вопрос территорий на потенциальной двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на брифинге у Белого дома после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

«Вопрос территорий — это вопрос, который мы оставим для меня с Путиным», — заявил Зеленский. Так он ответил на вопрос журналистов об обсуждении границ страны.

После переговоров с президентом США Владимир Зеленский заявил о готовности к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. При этом украинская сторона не ставит условием для дальнейших переговоров с Россией заключение перемирия.

