Зеленский захотел обсудить с Путиным территории сразу после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить вопрос территорий на потенциальной двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на брифинге у Белого дома после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.
«Вопрос территорий — это вопрос, который мы оставим для меня с Путиным», — заявил Зеленский. Так он ответил на вопрос журналистов об обсуждении границ страны.
После переговоров с президентом США Владимир Зеленский заявил о готовности к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. При этом украинская сторона не ставит условием для дальнейших переговоров с Россией заключение перемирия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.