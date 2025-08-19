Трамп готовит встречу Путина и Зеленского один на один: что известно о готовящихся переговорах

Трамп: Путин и Зеленский смогут найти общий язык
Уже скоро может произойти встреча российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что лидеры России и Украины — Владимир Путин и Владимир Зеленский — смогут найти общий язык для урегулирования конфликта. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с украинским главой. Что могут обсуждать стороны и когда состоится диалог, читайте в материале URA.RU.

Обсуждение возможного обмена территориями

По мнению Трампа, трехсторонняя встреча с участием обеих сторон и США — вопрос лишь времени. Одной из ключевых тем, которые, по словам Трампа, необходимо обсудить в ходе переговоров, является возможность обмена территориями между Россией и Украиной. Американский политик подчеркнул, что подобный вопрос должен решаться исключительно в диалоге между президентами двух стран, при посредничестве международных партнеров.

Украина готова к переговорам без предварительного перемирия

Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к встрече с Владимиром Путиным. Он отметил, что Киев не будет настаивать на прекращении огня в качестве предварительного условия для начала переговоров. Зеленский подчеркнул, что вопрос территорий будет обсуждаться только напрямую с российским лидером. При том Трамп отметил, что диалог на эту тему необходим для урегулирования украинского кризиса.

Международное посредничество и определение места встречи

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что место проведения возможной двусторонней встречи Путина и Зеленского будет определено в ближайшие часы. Он надеется, что она пройдет в ближайшие дни. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что диалог может состояться в течение ближайших двух недель.

Роль США в переговорах

Дональд Трамп заявил, что лично позвонил Владимиру Путину сразу после разговора с Владимиром Зеленским, прервав ради этого переговоры с представителями Евросоюза. Президент США выразил готовность содействовать установлению диалога между сторонами и выразил надежду на успешное завершение переговоров. Американский лидер уверен, что стороны смогут прийти к кое-каким соглашениям.

