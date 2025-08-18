Смерч, обрушившийся в понедельник, 18 августа, на поселок Суксун в Пермском крае, разрушил дом 90-летней местной жительницы. О случившемся в соцсетях рассказала внучка женщины Ксения Митрохина. Она обратилась к землякам с просьбой помочь восстановить жилье и надворные постройки пенсионерки.
«Уважаемые суксунцы, просим помощи, всех неравнодушных к чужому горю! У нашей 90-летней бабушки смерч разрушил дом, теплицы. Пришла в негодность газовая труба, просим помощи на восстановление, будем благодарны даже каждой копеечке», — написала Ксения.
Вихрь повредил множество других домов в Суксуне, селяне продолжают делится последствиями урагана в соцсетях. Так, дом Людмилы и Виктора Яниевых оказался «практически разрушен», рассказала в соцсетях дочь суксунцев Елена. Она попросила своих земляков помочь родителям с восстановлением жилья.
«В нашей семье случилось горе. Смерча разрушил практически весь дом моих родителей, повреждены баня и участок. В доме также теперь нет электричества, воды и газа. Мы понимаем, что сейчас непростое время для всех, и многие сталкиваются со своими трудностями. Но мы оказались в критической ситуации и не знаем, как справиться без поддержки. Наша семья осталась без крыши над головой. Будем благодарны любой помощи», — написала девушка
URA.RU писало, что власти Суксуна собрали комиссию по ЧС из-за смерча. Они призвали жителей поселка фиксировать разрушения на фото и видео. Это позволит быстрее оценить масштабы ущерба и начать восстановительные работы.
