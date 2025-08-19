Криминальный авторитет из Екатеринбурга разруливал конфликты в СИЗО Москвы: новые детали дела Гасанова

Екатеринбургский криминальный авторитет спас жизнь арестанту в
Марсель Гасанов разрешил конфликт между арестантами
Криминальный авторитет из Екатеринбурга Марсель Гасанов в прошлом году спас жизнь арестанту в московском СИЗО, разрешив конфликтную ситуацию. Подробности истории рассказал засекреченный свидетель, которого допросили в рамках уголовного дела Марселя, передает корреспондент URA.RU из Свердловского облсуда.

«Произошел конфликт между двумя арестантами. Для одного из них все могло закончиться очень плохо. Гасанов вмешался, разрулил. Участники конфликта прислушались к нему. Возможно, участники конфликта были из Свердловской области. Я подробности не знаю, мне об этом случае рассказывали люди из моего окружения. Эту историю мне описали, чтобы в случае чего я мог обратиться за помощью к Гасанову», — сказал свидетель.

Подсудимый, по его словам, был назначен «смотрящим» в прошлом году Шакро Молодым (Захарий Калашов) и Бадри Кутаисским (Когуашвили). Также Гасанов, по словам свидетеля, якобы отправлял деньги арестантам в екатеринбургскую ИК-10 и каменскую ИК-47.

Марсель все это отрицает. Его задержали зимой и вменили статью о занятии высшего положения в преступном мире (ст. 210.1 УК РФ). Находясь в следственном изоляторе, Гасанов заработал еще две уголовки. Его обвинили в оскорблении сотрудника учреждения и угрозах. Марсель не согласен с обвинением. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

